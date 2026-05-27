La rectora de la Unachi se mantendrá en el cargo: ‘Me quedo en el puesto porque yo gané’

“Me quedo en el puesto porque yo gané democráticamente estas elecciones”, así anunció Etelvina Medianero de Bonagas que seguirá como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

El Consejo General Universitario de la universidad no aprobó la renuncia presentada por Medianero de Bonagas, quien confirmó que continuará al frente de la institución tras recibir el respaldo del “máximo órgano de gobierno universitario”.

Medianero de Bonagas hizo un llamado a la comunidad universitaria y al país a respetar la decisión adoptada por el consejo. “Nos vamos a quedar en la rectoría porque hemos sido responsables. He dado mi vida en esta universidad, 48 años de estar aquí y no puedo dejar la universidad al libre albedrío”, sostuvo ante medios locales.

Medianero de Bonagas había presentado su renuncia el pasado 11 de mayo y la medida saltó a los medios de comunicación el pasado martes, por una carta que envió la ministra de Educación, Lucy Molinar, al Consejo General Universitario en la que detallaba irregularidades detectadas por la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información del centro de estudios superiores.

En medio de esta realidad, la Contraloría General de la República anunció el inicio de una auditoria forense relacionada con los descuentos salariales a los trabajadores que no fueron pagados a las entidades correspondiente que pudo haber afectado derechos fundamentales sobre seguridad social y estabilidad financiera.

La rectora aseguró que la institución mantiene sus puertas abiertas para las auditorías e inspecciones correspondientes. “Estamos abiertos, si algo tenemos aquí en la Unachi es que abrimos las puertas para todos. Mi conciencia está tranquila, lo único que puedo decir es que no hemos tomado un centavo de esta universidad”, afirmó.

Medianero de Bonagas también se refirió a la reunión que sostuvo con la ministra de Educación, Lucy Molinar. Según indicó, el encuentro en el cual se discutió su renuncia a la casa de estudios superiores transcurrió en un tono cordial y la titular de Educación reiteró que no tiene competencia directa sobre la universidad.

“Fue una reunión tranquila, pero como dijo ella, no tiene competencia para la universidad y que el máximo órgano de gobierno es el Consejo General de la Unachi”, manifestó la rectora.

Por su parte, estudiantes de la universidad manifestaron estar en desacuerdo con la decisión, pues al haber presentado la denuncia ante el Ministerio de Educación (Meduca), señalan que el Consejo General debió aceptar la situación y llamar a la elección de otro rector.

Estudiantes de la universidad protestaron para exigir la renuncia de la rectora.