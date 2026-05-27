Mulino en Darién: Narcotráfico, medidas cautelares y mano dura con migrantes

El presidente de la República, José Raúl Mulino, habló este miércoles 27 de mayo sobre el combate al crimen organizado, migración y reiteró sus críticas al otorgamiento de medidas cautelares laxas.

“Sé que genera impotencia ver que a traficantes, homicidas y violadores detenidos por ustedes les otorgan la libertad condicional o casa por cárcel. Aquí se hace el trabajo de investigar, detener y entregar. Y todo ese esfuerzo se pierde por prebendas inmerecidas”, lamentó el mandatario durante un discurso a cadetes graduandos del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y del Servicio Nacional de Migración (SNM).

“Por convicción democrática e institucionalidad sería beneficioso y transparente que los responsables de esas prebendas den respuesta a una sociedad cansada de impunidad, informando abiertamente el motivo de decisiones tan cuestionadas como controversiales”, acotó.

No es la primera vez que Mulino se pronuncia sobre el tema de medidas cautelares. En conferencias de prensa, ha expresado su inconformidad con las decisiones de jueces de garantías y se ha adelantado que busca un acercamiento con el Órgano Judicial sobre el tema, aunque mantiene que se respeta la independencia judicial.

El sicariato, los homicidios relacionados con el narcotráfico y la lucha entre pandillas dispara la cifra de muertes en el país y preocupa a la ciudadanía. Mulino adelantó algunos de los planes para combatir la criminalidad.

“En los próximos meses sumaremos más miembros a la fuerza de seguridad para tener mayor presencia y prevención del delito con tecnología avanzada y nuevo equipamiento para enfrentar el narcotráfico y a las pandillas como principal enemigo.

El tráfico, microtráfico y consumo de drogas explican el 80% de los homicidios del país. El narcotráfico creció 300% desde 2014 hasta 2024 y formó una red delictiva con pandillas, fuerza económica y poder territorial que se está desmantelando. Sabemos muy bien que esto no es negociable o gana el orden público o se impone el narcotráfico y la historia ya es conocida y vivida en países amigos”, explicó.

El director del Senafront, Larry Solís, apuntó que se hace un trabajo interinstitucional para detener el narcotráfico, particularmente en las costas y zonas fronterizas. “Estamos fortaleciendo las fuerzas especiales tanto para la parte marítima como para la parte terrestre. Estamos claros que en el área del Caribe se está llevando una campaña y nosotros tenemos que ver que hay un efecto globo que está llevando ese narcotráfico por la frontera terrestre, y ahí es donde nosotros tenemos que apretar. De igual forma lo está haciendo el Servicio Nacional Aeronaval en el Pacífico con grandes incautaciones y lo está haciendo de una forma dinámica la Policía Nacional con esa información de inteligencia para poder atender esa contaminación que hay de los puertos”, detalló.

Sobre la aplicación de medidas cautelares enfatizó que su trabajo es poner a las personas ante las autoridades competentes y que el Órgano Judicial y el Ministerio Público son quiénes deben sincronizarse de forma estratégica para que se apliquen las medidas correctas.

Movimiento migratorio

Solís también compartió las cifras más recientes sobre el movimiento de migrantes en la frontera panameña.

“Este año no han pasado más de 2.500 unidades en el flujo sur norte y de igual manera en el flujo norte sur también ha sido un gran éxito. Estamos haciendo un trabajo abocado más que todo a los derechos humanos y estamos fortaleciendo este trabajo”, añadió, recordando que precisamente hace un año cerraron la estación de recepción de migrantes de Lajas Blancas.