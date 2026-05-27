Mulino en Darién: Narcotráfico, medidas cautelares y mano dura con migrantes

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, asistió al acto de graduación y resaltó la cooperación entre Estados Unidos y Panamá tanto en temas migratorios como de seguridad.'No eran solo migrantes que estaban cruzando la frontera, eran carteles criminales, organizaciones que estaban lucrando el sufrimiento de las personas y estaban moviendo drogas, armas y toda serie de cosas, las cuales no ayudan a Panamá, no ayudan a Estados Unidos ni al hemisferio', apuntó Marino Cabrera. 'Panamá ha sido nuestro socio número uno cinco años seguidos en capturar más de 100 unidades métricas de drogas y vamos a seguir colaborando porque las drogas no son buenas para Panamá, ni para nosotros, ni para nuestro hemisferio', afirmó.El embajador también anunció que Estados Unidos estaría cooperando con 3 millones de dólares para el Ministerio de Ambiente destinados a programas de limpieza.'Estamos colaborando con 3 millones de dólares con MiAmbiente para limpiar el desastre que fue creado por las políticas fracasadas de fronteras abiertas de las previas administraciones de nuestro gobierno. Vamos a estar contratando personas locales para darle empleos a estas personas que viven en estas comunidades para limpiar el ambiente y asegurar que regrese a lo que era antes y acabar con el desastre ecológico que fue dejado por las políticas fracasadas de fronteras abiertas de la administración previa en nuestro país.'