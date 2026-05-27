Asamblea avala $5.9 millones entre cuestionamientos

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles solicitudes de fondos por $5.919 millones para la Cancillería, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en medio de cuestionamientos sobre contrataciones, planificación estatal y manejo de recursos públicos.

Uno de los debates más extensos surgió durante la aprobación de un traslado de partida por $2.24 millones solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores para cubrir gastos logísticos y operativos relacionados con el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826 y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), prevista para junio de 2026.

La diputada Janine Prado cuestionó principalmente el alquiler de 243 vehículos para las delegaciones oficiales y el uso de contrataciones excepcionales para cubrir parte de la logística del evento internacional.

Carlos Hoyos, ministro encargado de Relaciones Exteriores, explicó que el proceso sufrió retrasos vinculados a la firma del convenio de país anfitrión con la OEA y a la confirmación de mandatarios y cancilleres que participarán en las reuniones multilaterales.

El traslado aprobado contempla recursos para transporte, alquiler de equipos tecnológicos, alimentación y compra de radios de comunicación para el Sistema de Protección Institucional (SPI).

Según la Cancillería, hasta el momento existen ocho jefes de Estado o de Gobierno confirmados y más de 30 cancilleres para las distintas actividades diplomáticas programadas entre el 21 y el 27 de junio de 2026.

La Comisión de Presupuesto también aprobó un crédito adicional por $1.2 millones solicitado por el ITSE para cancelar pagos pendientes relacionados con servicios de limpieza, vigilancia y software académico.

Durante la sustentación, autoridades del instituto reconocieron que empresas de limpieza y seguridad continuaron prestando servicios durante meses pese al vencimiento de los contratos.

En la misma jornada, la Comisión aprobó a la AIG un traslado de partida por $1.5 millones para soporte, mantenimiento y optimización de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio.

Además, el Miviot recibió un crédito adicional por $979 mil destinados a mejoras operativas y modernización institucional.

Al cierre de la sesión, los diputados dieron luz verde a todas las solicitudes presentadas por las entidades públicas en una jornada marcada por críticas sobre controles administrativos, contrataciones excepcionales y planificación financiera estatal.