Préstamo ‘ficticio’ de Panacorp, hilo de la investigación contra Zapatero, figura en expediente panameño

Según la documentación del juez José Luis Calama Teixeira, del Tribunal Central de Instancia, de la Audiencia Nacional de España, el expresidente Zapatero habría tenido un 'papel predominante' para que la aerolínea obtuviera fondos públicos. El expresidente habría recibido 4 millones de euros (más de 2 millones de dólares) origen presuntamente irregular) entre 2020 y 2025 por su tráfico de influencias, según <b>BBC.</b>Por otro lado, una investigación periodística de Roberto Denis, publicada en el portal <b>ArmandoInfo</b>, reveló que Plus Ultra 'fraguó una sociedad con inversionistas venezolanos poco conocidos' como Rodolfo Reyes y Raif El Arigie que 'significó la expansión de Plus Ultra'.Existe una querella de la Fiscalía, en la que aparece como 'firmante y beneficiaria' de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades dedicadas a blanquear dinero procedente de malversación de fondos de funcionarios venezolanos.Reyes mantuvo empresas con Erwin Kurt Thomas Bonagas, hasta 2025 cuando disolvieron una sociedad de nombre parecido: Panacorp Consultores, S.A.Como se indicó, Thomas Bonagas es el actual gerente de Avanza Casa de Valores (Panacorp).Pero no es la única sociedad panameña en la que aparecen directivos de Panacorp con estos empresarios venezolanos. Carrión, el representante legal de Panacorp se mantuvo hasta 2022 como director de la sociedad ABC Consultores, S.A, en la que Reyes Rojas fungía como vicepresidente previo a ser disuelta.Panacorp indicó a este medio que el financiamiento a la aerolínea Plus Ultra corresponde a una operación privada, legal y debidamente documentada, ejecutada en el año 2017, es decir, varios años antes de la pandemia de Covid-19 y antes también de cualquier solicitud de apoyo financiero o rescate presentada posteriormente por la aerolínea ante el gobierno de España.Añadió que la transacción fue exclusivamente a una operación financiera realizada dentro del marco legal y regulatorio aplicable en ese momento, sin participación alguna en decisiones relacionadas con ayudas estatales, fondos públicos o procesos de evaluación gubernamental posteriores. Acotaron que ni la empresa ni sus ejecutivos están siendo investigados por delito alguno en ningún tribunal de España.