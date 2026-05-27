Préstamo ‘ficticio’ de Panacorp, hilo de la investigación contra Zapatero, figura en expediente panameño

Coincidencias en nombres, fechas y tiempos encontró La Estrella de Panamá en los expedientes sancionatorios de la casa de valores panameña Panacorp., con el escándalo de Plus Ultra Líneas Aéreas, empresa española con capital venezolano, y en el que el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por supuesto tráfico de influencias y delitos relacionados al blanqueo de capitales. Panacorp hoy Avanza Casa de Valores, S.A.,tiene como representante legal a Alcides José Carrión Romero y a Erwin Kurt Thomas Bonagas como gerente general, según información de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Se trata del rescate económico de la aerolínea con fondos públicos de España por 53 millones de euros (62 millones de dólares) en 2021, durante la pandemia, y que el exjefe de la delegación del partido Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, denunció como ilegal debido a que la ayuda estatal se dio posterior a un préstamo “simulado” de la sociedad Panacorp. Esto evitó que la aerolínea se considerara en crisis, lo que habría imposibilitado recibir el rescate estatal, según las normas, cita la página web del partido. “Se hace creer que la compañía tiene dinero para que puedan recibir la ayuda, pero en realidad los propietarios no se juegan el dinero porque lo tienen asegurado en una cuenta en Panamá”, dijo Garicano. La trama cobra relevancia porque el próximo 2 de junio, Zapatero, el líder de la dirigencia socialista, deberá declarar como imputado y es el primer presidente del gobierno español investigado.

El expediente panameño, el hilo conductor

La casa de valores Panacorp ha estado bajo el seguimiento de la SMV, que le ha investigado tanto por asuntos de presentación tardía de informes financieros, en al menos cinco ocasiones, por los que recibió amonestaciones y multas por 4,200 dólares entre 2011 y 2019. Así como también por dos investigaciones que concluyeron en infracciones “muy graves”, según la norma, en la que se multó al presidente de Panacorp Alcides Carrión, así como a la misma casa de valores. A Carrión, panameño naturalizado de origen venezolano, se le multó con 15,000 dólares luego de inspecciones por ejercer la labor de oficial de cumplimiento o ejecutivo principal sin la licencia que lo haga idóneo para tal labor. Además, Panacorp recibió la sanción por 50,000 dólares, en 2022, por la “permisividad” de que un directivo desempeñara roles operativos “sin ser idóneo”. A su vez, que “otorgó préstamos de márgenes sin que esos montos fueran invertidos en el mercado de valores, el cual fue retirado sin evidenciar compra de valores”. Un préstamo de margen es el dinero que presta la casa de valores usando las acciones del cliente como garantía. Se trató de movimientos irregulares en los estados de cuenta de la Casa de Valores lo que disminuían saldo, sin presentar abono o cancelaciones a los préstamos, poniendo en riesgo de manera general la cuenta ómnibus (cuenta canasta) propiedad de los clientes, cita la SMV “Los estados de cuenta de los clientes presentaban saldos iniciales en cero, sin embargo, recibían préstamos de margen incumpliendo las políticas de inversión (...)”, se lee en la resolución 347-22 de la SMV. En la inspección a Panacorp se encontraron expedientes físicos de clientes, uno de estos se identifica como “PL**01”, lo que pudiera ser las siglas de Plus Ultra. Además se expone que según las indicaciones de Carrión se otorgaba el financiamiento el 30 de mayo de 2017 por 1,9 millón de dólares, el mismo año se retiraron otros 500 mil dólares “estando la cuenta en negativo” y , entre otros, un préstamo de 3 millones de dólares, para compra de aviones. “El cliente PL**01 usó el dinero como un préstamo participativo, el cual se reconoce dentro de la definición de valores de la Ley del Mercado de Valores de Panamá, que es una deuda subordinada al patrimonio, sin embargo dentro de la cuenta de orden de clientes y de los estados financieros de Panacorp no se divulga esa información como préstamo participativo tal como lo presenta PL**01 en sus estados financieros”. “Es decir, no existe una concordancia económica, toda vez que en los estados de cuenta de PL**01 emitidos por la casa de valores están como préstamo de margen sin intermediar en el mercado de valores, solo retirado en efectivo, sin indicar para que se utilizó el “préstamo participativo” de Panacorp”. Precisamente, en las noticias de España, uno de los elementos más cuestionados fue el supuesto préstamo participativo usado para reforzar patrimonialmente a Plus Ultra; y la investigación de la SMV incorpora documentación relacionada con préstamos participativos emitidos por Panacorp.

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