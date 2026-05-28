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Puente Centenario tendrá cierres parciales por reparaciones del MOP desde el 1 de junio

El MOP realizará cierres parciales en el puente Centenario por trabajos de reparación
El MOP realizará cierres parciales en el puente Centenario por trabajos de reparación Redes Sociales
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/05/2026 11:41
El MOP anunció cierres parciales en el puente Centenario por trabajos de reparación que se realizarán del 1 al 4 de junio.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026 se realizarán trabajos de reparación de juntas de dilatación en el acceso del lado Este del puente Centenario, en dirección Panamá – La Chorrera, por lo que se efectuarán cierres parciales en los carriles intervenidos.

De acuerdo con el cronograma establecido, el cierre del carril central (carril N.° 2) en los ejes 1 y 6 se realizará desde las 8:00 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 8:00 a.m. del martes 2 de junio.

Posteriormente, el cierre del carril derecho (carril N.° 1) se mantendrá desde las 8:00 a.m. del martes 2 de junio hasta las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio.

Finalmente, el cierre del carril izquierdo (carril N.° 3) se ejecutará desde las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio hasta las 8:00 a.m. del jueves 4 de junio.

Trabajos en el puente Centenario tendrán vigilancia y control de tránsito permanente

El MOP indicó que los trabajos se desarrollarán en jornadas continuas de 24 horas y que el área contará con señalización preventiva y personal de seguridad vial para orientar a los conductores.

La entidad exhortó a los usuarios a seguir las indicaciones del personal autorizado, respetar la señalización colocada y mantener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en la zona intervenida.

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