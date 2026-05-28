Puente Centenario tendrá cierres parciales por reparaciones del MOP desde el 1 de junio

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que del lunes 1 al jueves 4 de junio de 2026 se realizarán trabajos de reparación de juntas de dilatación en el acceso del lado Este del puente Centenario, en dirección Panamá – La Chorrera, por lo que se efectuarán cierres parciales en los carriles intervenidos.

De acuerdo con el cronograma establecido, el cierre del carril central (carril N.° 2) en los ejes 1 y 6 se realizará desde las 8:00 a.m. del lunes 1 de junio hasta las 8:00 a.m. del martes 2 de junio.

Posteriormente, el cierre del carril derecho (carril N.° 1) se mantendrá desde las 8:00 a.m. del martes 2 de junio hasta las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio.

Finalmente, el cierre del carril izquierdo (carril N.° 3) se ejecutará desde las 8:00 a.m. del miércoles 3 de junio hasta las 8:00 a.m. del jueves 4 de junio.