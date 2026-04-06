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Así puedes llegar al Puente Centenario tras el cierre del Puente de las Américas

Imagen generada con IA
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Por
Mileika Lasso
  • 06/04/2026 20:00
Guía de rutas alternas ante la emergencia en el Puente de las Américas

El cierre temporal del Puente de las Américas, tras el incendio de un camión cisterna en el sector de La Boca, ha obligado a redirigir el tránsito hacia el Puente Centenario, única vía temporal de conexión.

La medida, informada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) este lunes 6 de abril, obliga a redirigir el flujo vehicular hacia la Vía Centenario, que ya registra alta demanda, especialmente en horas pico.

La inversión de carriles hacia Panamá Oeste rige desde este 6 de abril y, en sentido hacia la ciudad capital, desde las 5:00 a.m. de este martes 7.

Las investigaciones en el Puente de las Américas comenzarán a las 8:00 a.m.

¿Cómo llegar al Puente Centenario?

Con el Puente de las Américas cerrado, el Puente Centenario queda como la única conexión habilitada sobre el Canal de Panamá para vehículos particulares y de carga.

Rutas recomendadas:

Desde la ciudad de Panamá: tomar la Vía Centenario desde la Avenida Domingo Díaz o la Tumba Muerto
Desde áreas revertidas o Albrook: incorporarse a la Vía Centenario por Corredor Norte o vías internas.
Desde el interior: seguir señalización hacia la Vía Centenario para ingresar a la capital.

Las autoridades recomiendan consultar aplicaciones de tráfico en tiempo real antes de salir, ya que esta vía registra alta congestión en horas pico.

Importancia del Puente Centenario

El Puente Centenario soporta actualmente una alta carga vehicular, con un promedio de 20 mil autos diarios. Es además el único paso habilitado para camiones de carga hacia el interior del país.

Medidas de seguridad

El MOP reiteró a la ciudadanía:

Atender las indicaciones del personal autorizado.
Respetar las disposiciones en el área.
Evitar transitar por zonas restringidas.

El paso por el Puente de las Américas se mantendrá cerrado hasta que se confirme que es seguro reabrirlo.

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