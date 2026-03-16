Idaan anuncia trabajos en potabilizadoras esta semana: estas son las plantas y horarios

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que durante la semana del 16 al 22 de marzo se estarán realizando trabajos en varias plantas potabilizadoras ubicadas en las provincias de Chiriquí, Coclé, la región Panamá Metropolitana y Panamá Oeste, como parte de labores de mantenimiento y mejoras en el sistema.

La institución detalló que en Chiriquí los trabajos iniciarán el lunes 16 de marzo en la potabilizadora de Dolega, desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m..Posteriormente, el martes 17 de marzo se intervendrán las potabilizadoras de Chiriquí, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., y Divalá, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m..

Para el miércoles 18 de marzo, los trabajos continuarán en varias instalaciones de la provincia: la potabilizadora de Los Algarrobos, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.; Santa Marta, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.; y Barú–Paso Canoa, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m..En tanto, el jueves 19 de marzo se realizarán labores en la potabilizadora de San Félix, entre 12:00 p.m. y 6:00 p.m..

En la provincia de Coclé, el mantenimiento se efectuará el miércoles 18 de marzo en la potabilizadora de Capellanía, en horario de 3:00 p.m. a 8:00 p.m..

Mientras que en la región metropolitana, los trabajos están programados en la potabilizadora Centenario de Pacora el miércoles 18 de marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y en la potabilizadora de Chepo el viernes 20 de marzo, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m..

Por su parte, en Panamá Oeste, las labores se realizarán en la potabilizadora de Chame el miércoles 18 de marzo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., y en la planta Laguna Alta el jueves 19 de marzo, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m..

El Idaan recomendó a los residentes de las áreas que se abastecen de estas plantas tomar las previsiones necesarias, ya que durante los trabajos podrían registrarse afectaciones temporales en el suministro de agua potable.