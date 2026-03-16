Idaan anuncia trabajos en potabilizadoras esta semana: estas son las plantas y horarios

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan)</a></b> informó que durante la semana del <b>16 al 22 de marzo</b> se estarán realizando <b>trabajos en varias plantas potabilizadoras</b> ubicadas en las provincias de <b>Chiriquí</b>, <b>Coclé</b>, la región <b>Panamá Metropolitana</b> y <b>Panamá Oeste</b>, como parte de labores de mantenimiento y mejoras en el sistema.La institución detalló que en <b>Chiriquí</b> los trabajos iniciarán el <b>lunes 16 de marzo</b> en la <b>potabilizadora de Dolega</b>, desde las <b>6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.</b>.Posteriormente, el <b>martes 17 de marzo</b> se intervendrán las potabilizadoras de <b>Chiriquí</b>, de <b>6:00 p.m. a 10:00 p.m.</b>, y <b>Divalá</b>, de <b>6:00 p.m. a 9:00 p.m.</b>.Para el <b>miércoles 18 de marzo</b>, los trabajos continuarán en varias instalaciones de la provincia: la potabilizadora de <b>Los Algarrobos</b>, de <b>6:00 p.m. a 12:00 a.m.</b>; <b>Santa Marta</b>, de <b>4:00 p.m. a 6:00 p.m.</b>; y <b>Barú–Paso Canoa</b>, de <b>6:00 p.m. a 12:00 a.m.</b>.En tanto, el <b>jueves 19 de marzo</b> se realizarán labores en la potabilizadora de <b>San Félix</b>, entre <b>12:00 p.m. y 6:00 p.m.</b>.En la provincia de <b>Coclé</b>, el mantenimiento se efectuará el <b>miércoles 18 de marzo</b> en la potabilizadora de <b>Capellanía</b>, en horario de <b>3:00 p.m. a 8:00 p.m.</b>.Mientras que en la región <b>metropolitana</b>, los trabajos están programados en la potabilizadora <b>Centenario de Pacora</b> el <b>miércoles 18 de marzo</b>, de <b>8:00 a.m. a 4:00 p.m.</b>, y en la potabilizadora de <b>Chepo</b> el <b>viernes 20 de marzo</b>, de <b>8:00 a.m. a 12:00 p.m.</b>.Por su parte, en <b>Panamá Oeste</b>, las labores se realizarán en la potabilizadora de <b>Chame</b> el <b>miércoles 18 de marzo</b>, de <b>7:00 a.m. a 3:00 p.m.</b>, y en la planta <b>Laguna Alta</b> el <b>jueves 19 de marzo</b>, de <b>8:00 a.m. a 2:00 p.m.</b>.El Idaan recomendó a los residentes de las áreas que se abastecen de estas plantas <b>tomar las previsiones necesarias</b>, ya que durante los trabajos podrían registrarse <b>afectaciones temporales en el suministro de agua potable</b>.