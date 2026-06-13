Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Ismael Díaz resta importancia a declaraciones de Zlatan y confía en el papel de Panamá

Díaz resalta la intensidad y exigencia de la próxima cita mundialista
Díaz resalta la intensidad y exigencia de la próxima cita mundialista Jean Paul Francis | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/06/2026 09:58
Con tranquilidad y confianza, Ismael Díaz restó importancia a los comentarios de Zlatan Ibrahimovic y reafirmó la ambición de Panamá en la competencia.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El delantero de la selección nacional de Panamá, Ismael Díaz, reaccionó a las declaraciones del exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović, quien afirmó que el conjunto panameño sería un “saco de boxeo” en la competencia.

Lejos de generar polémica, Díaz tomó los comentarios con tranquilidad e incluso aseguró que le causaron gracia al conocerlos.

”Me habían comentado ayer y me eché a reír porque al final es Zlatan siendo Zlatan. Realmente es un jugador que admiro mucho por todo lo que ha demostrado dentro del campo. No tengo más nada que decir. Nosotros sabemos que vamos a hacer las cosas muy bien, vamos a competir contra cualquier equipo y vamos con todo”, manifestó el atacante.

Díaz destaca la ilusión y expectativa que genera una cita mundialista

Díaz también se refirió a las sensaciones que vive el grupo ante la cercanía de una cita mundialista, destacando la ilusión y expectativa que genera una competición de esa magnitud.

El delantero señaló que en momentos como estos un jugador experimenta diversas emociones mientras espera el inicio de cada compromiso.

Además, destacó que el equipo es consciente de la exigencia que representará el torneo y se prepara para afrontar cada encuentro con la máxima intensidad.

La selección panameña mantiene su enfoque en competir al más alto nivel y demostrar su crecimiento en el escenario internacional, respaldada por un grupo que, según Díaz, está convencido de sus capacidades para enfrentar a cualquier rival.

VIDEOS
Lo Nuevo