Ismael Díaz resta importancia a declaraciones de Zlatan y confía en el papel de Panamá

Díaz también se refirió a las sensaciones que vive el grupo ante la cercanía de una cita mundialista, destacando la ilusión y expectativa que genera una competición de esa magnitud.El delantero señaló que en momentos como estos un jugador experimenta diversas emociones mientras espera el inicio de cada compromiso. Además, destacó que el equipo es consciente de la exigencia que representará el torneo y se prepara para afrontar cada encuentro con la máxima intensidad.La selección panameña mantiene su enfoque en competir al más alto nivel y demostrar su crecimiento en el escenario internacional, respaldada por un grupo que, según Díaz, está convencido de sus capacidades para enfrentar a cualquier rival.