Ismael Díaz resta importancia a declaraciones de Zlatan y confía en el papel de Panamá

El delantero de la selección nacional de Panamá, Ismael Díaz, reaccionó a las declaraciones del exfutbolista sueco Zlatan Ibrahimović, quien afirmó que el conjunto panameño sería un “saco de boxeo” en la competencia.

Lejos de generar polémica, Díaz tomó los comentarios con tranquilidad e incluso aseguró que le causaron gracia al conocerlos.

”Me habían comentado ayer y me eché a reír porque al final es Zlatan siendo Zlatan. Realmente es un jugador que admiro mucho por todo lo que ha demostrado dentro del campo. No tengo más nada que decir. Nosotros sabemos que vamos a hacer las cosas muy bien, vamos a competir contra cualquier equipo y vamos con todo”, manifestó el atacante.