Ismael Díaz puede hacer historia: El único panameño en jugar cuatro Mundiales de distintas categorías

Restan 79 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los equipos poco a poco van definiendo sus jugadores para la cita mundialista. A pesar de que aún no se han publicado las listas oficiales, varios entrenadores han señalado que ya tienen por lo menos a su ‘columna vertebral’ de cara a la cita mundialista.

Por parte de Panamá, hay un jugador que tiene todas papeletas para meterse a la lista final y de hacerlo puede hacer historia con la selección. Ismael Díaz, quien milita hoy en el León de México, puede convertirse en el único panameño en jugar hasta cuatro mundiales de la FIFA en diferentes categorías.

Su primera cita mundialista se dio en la Copa Mundial sub-17 de la FIFA 2013 en Emiratos Árabes Unidos. En aquel torneo, Díaz jugó los tres de la fase de grupos, sin embargo poco pudo hacer para ayudar al equipo ya que no pudo anotar algún gol.

Apenas dos años más tarde llegó su debut en la categoría sub-20 en el Mundial 2015 en Nueva Zelanda. El jugador de 28 años nuevamente jugó en los tres partidos de la fase de grupos pero se quedó sin ver puerta ante Ghana, Argentina y Austria.

Por último, pero no menos importante, Díaz debutó en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. El delantero trabajó a contrarreloj para meterse en la lista final de jugadores debido a sus problemas físicos y su trabajo vio sus frutos.

Díaz en esta cita tan solo jugó el primer partido contra Bélgica entrando de cambio a los 63 minutos. Ante Inglaterra y Túnez se quedó en el banquillo.

Ahora con el Mundial 2026 prácticamente a la vuelta de la esquina, si las lesiones lo respetan, Díaz es uno de los jugadores con mayores números de meterse a la lista final de 26 jugadores.

Esta temporada con el León, ha jugado 10 partidos (778 minutos) en los que ha anotado dos goles y repartido dos asistencias.