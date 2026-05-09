Panamá y Costa Rica abren puerta a nuevas negociaciones por disputa ante la OMC

Costa Rica y Panamá volvieron a cruzar posiciones sobre la disputa comercial que mantienen desde hace varios años por las restricciones panameñas a productos agropecuarios costarricenses. Mientras San José insiste en que el fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) le dio la razón, Panamá respondió que ejercerá todos los mecanismos internacionales para defender a sus productores y dejó abierta la puerta a nuevas negociaciones entre ambos países.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, aseguró este viernes que está dispuesta a conversar con el gobierno de José Raúl Mulino para buscar una salida al conflicto comercial.

“Voy a ser muy clara en esto. No pienso permitir, y haré todo lo que esté en mis manos, para que Panamá —espero en Dios— cumpla con lo que le corresponde”, expresó Fernández durante una entrevista concedida a Telemetro.

La mandataria cuestionó las restricciones panameñas a productos como lácteos, carnes, frutas y verduras frescas provenientes de Costa Rica y sostuvo que estas medidas afectan una relación histórica entre ambos países.

“Continuar con un bloqueo que impide el ingreso de productos costarricenses, aun sabiendo que esto representa una traba al comercio y afecta una histórica relación de buena vecindad, no procede en estos tiempos”, afirmó.

Fernández también recordó que Costa Rica obtuvo un fallo favorable en diciembre de 2024 ante la OMC en la disputa presentada contra Panamá. No obstante, el gobierno panameño apeló esa decisión en enero de 2025, por lo que el proceso aún continúa abierto.

La controversia comercial se originó por las restricciones impuestas por Panamá entre 2019 y 2020 a la importación de varios productos agropecuarios costarricenses, bajo argumentos sanitarios y de protección al mercado nacional.

La respuesta panameña llegó poco después. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, rechazó que pueda afirmarse que Panamá perdió el caso y defendió la posición del país dentro del sistema internacional de comercio.

“Panamá es un país soberano y, como miembro de la OMC, tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra nación. Esos derechos son los que estamos ejerciendo”, señaló Moltó en un mensaje difundido en la red social X.

El ministro sostuvo que el gobierno mantendrá una postura firme en defensa del sector productivo nacional y enfatizó que las reglas comerciales deben aplicarse de manera equilibrada para ambas partes.

“Nuestros productores merecen el mismo respeto que los costarricenses. Las reglas del comercio no pueden ser de un solo lado. Nuestro gobierno está velando por el sector productivo nacional y así seguiremos haciéndolo. No los dejaremos solos”, afirmó.

Pese al tono firme de ambas partes, Panamá reiteró que mantiene disposición al diálogo con Costa Rica.

“Estamos dispuestos a sentarnos a conversar, pero sobre reglas claras, justas y que apliquen para ambas partes”, puntualizó Moltó.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agropecuario Roberto Linares coincidió con Moltó, y reafirmó el respaldo no negociable a los productores panameños, y consideró la petición de Panamá por equidad e igualdad de derechos como una demanda justa.

Sobre el contrabando en la frontera, Linares manifestó que conoce muy bien lo que ocurre allí. “Sugiero cautela al momento de señalar responsables. Espero que juntos busquemos una salida a esta situación que perjudica a nuestros productores”, exhortó.