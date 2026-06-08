Tomás Rodríguez destaca el orden táctico como clave para Panamá en el Mundial

El delantero de la selección de Panamá, Tomás Rodríguez, aseguró que el equipo nacional trabaja intensamente para llegar en las mejores condiciones al Mundial y destacó que el orden táctico será fundamental para competir frente a rivales de gran jerarquía.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 8 de junio, Rodríguez señaló que, aunque marcar goles es importante, el éxito de Panamá dependerá en gran medida de mantener una estructura sólida dentro del terreno de juego.

“Para nosotros es importante, más allá de de marcar goles, tener un un orden táctico, sabiendo que estamos ante muy buenas selecciones, que siempre están peleando en mundiales, creo que para nosotros ese ese será la clave”, expresó.

El jugador también reconoció que la Copa del Mundo representa un desafío distinto por la intensidad y el nivel de competencia que reúne, por lo que la selección se encuentra enfocado en llegar preparado tanto física como mentalmente.

Rodríguez indicó que los encuentros de preparación disputados por Panamá han servido para medir el nivel del equipo ante rivales de exigencia internacional. En ese sentido, destacó el reciente partido frente a Bosnia, una selección clasificada al Mundial, como parte del proceso de adaptación a lo que encontrarán en el torneo.

Un sueño hecho realidad

El delantero manifestó además la emoción que siente por disputar su primera Copa del Mundo, una experiencia que calificó como el cumplimiento de un sueño de infancia.

“Para mí es una ilusión de niño, un sueño un logro, me siento muy feliz por eso y también los compañeros que ya han disputado la copa del mundo dicen que esto es otro nivel ”, afirmó.

Asimismo, reveló que los jugadores con experiencia mundialista dentro del grupo, como Aníbal Godoy, Amir Murillo y Michael Murillo, les han transmitido la importancia de afrontar el torneo con la máxima preparación posible.

Competencia sana en el ataque

Sobre la disputa por un puesto en la delantera, Rodríguez aseguró que existe una competencia positiva dentro del grupo y destacó las cualidades de sus compañeros de ataque.

Según explicó, cada entrenamiento representa una oportunidad para aprender y mejorar junto a futbolistas que aportan movilidad, experiencia y diferentes características ofensivas al equipo.

Panamá continúa concentrada en su campamento de preparación con miras a su participación en la próxima Copa del Mundo, donde buscará competir al máximo nivel frente a algunas de las mejores selecciones del planeta.