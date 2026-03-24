Amir Murillo: ‘Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador para el Mundial’

Antes del entrenamiento, Amir Murillo habló para los micrófonos de la federación y destacó la importancia que tienen estos dos duelos amistosos ante Sudáfrica para sacar conclusiones importantes y que sirvan para el debut mundialista ante Ghana el 17 de junio.'Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador y lo que tiene en mente para los partidos del Mundial. Todos sabemos lo que es Sudáfrica, son una gran selección, tienen jugadores buenos y esperemos que sea un buen partido para nosotros', expuso el jugador del Besiktas turco.Por otra parte habló sobre sus sensaciones físicas tras el arduo viaje que tuvo que emprender para llegar hasta África. 'Llegó bien, física y mentalmente, vengo con muchas ganas, luego de no haber podido jugar los últimos partidos con la Selección'. Recordar que Murillo no estuvo presente en los dos últimos partidos de eliminatoria por lesión.Se espera que el equipo se vuelva a entrenar este miércoles 24 de marzo y seguir preparando el primer duelo ante Sudáfrica de este viernes 27 de marzo.