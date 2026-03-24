Amir Murillo: ‘Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador para el Mundial’

La selección de Panamá completó su primer entrenamiento en cancha desde su arribó a Sudáfrica para los dos duelos amistosos que sostendrán ante el equipo local el 27 y 31 de marzo respectivamente.

Para este entrenamiento, un total del 18 jugadores se ejercitaron en el Sugar Ray Xulu Stadium de la ciudad de Durban, localidad donde se llevará a cabo el primer amistoso entre ambas selecciones. Por un espacio de 90 minutos, el equipo tocó balón y realizaron diferentes ejercicios de cara a esa preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Previo al entrenamiento, los jugadores Andrés Andrade, César Blackman, Martín Krug, Jorge Gutiérrez, José Fajardo, César Yanis, Kadir Barría, Ismael Díaz y Adalberto Carrasquilla se unieron a la concentración por lo que tuvieron el tiempo suficiente para bajar las cargas del largo trayecto y unirse a sus compañeros para la sesión con balón.

Destacar que aún restan tres jugadores por unirse a la concentración y de esta manera completar la nómina de 23 jugadores convocados. Los últimos en llegar fueron Aníbal Godoy y Carlos Harvey , quienes no lograron participar en el entrenamiento de este martes 24 de marzo pero se espera que lo hagan el día de mañana. Mientras que para esa misma fecha se espera los arribos de César Samudio, José Luis Rodríguez y Jiovany Ramos.

Antes del entrenamiento, Amir Murillo habló para los micrófonos de la federación y destacó la importancia que tienen estos dos duelos amistosos ante Sudáfrica para sacar conclusiones importantes y que sirvan para el debut mundialista ante Ghana el 17 de junio.

“Queremos empezar desde ya a tener la idea clara de lo que quiere el entrenador y lo que tiene en mente para los partidos del Mundial. Todos sabemos lo que es Sudáfrica, son una gran selección, tienen jugadores buenos y esperemos que sea un buen partido para nosotros”, expuso el jugador del Besiktas turco.

Por otra parte habló sobre sus sensaciones físicas tras el arduo viaje que tuvo que emprender para llegar hasta África. “Llegó bien, física y mentalmente, vengo con muchas ganas, luego de no haber podido jugar los últimos partidos con la Selección”. Recordar que Murillo no estuvo presente en los dos últimos partidos de eliminatoria por lesión.

Se espera que el equipo se vuelva a entrenar este miércoles 24 de marzo y seguir preparando el primer duelo ante Sudáfrica de este viernes 27 de marzo.