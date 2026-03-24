Panamá vs. Sudáfrica: llegan más jugadores para los amistosos de fecha FIFA

La Selección Nacional de Panamá continúa su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la llegada del segundo grupo de jugadores a la ciudad de Durban, República de Sudáfrica.

Los convocados se suman a los primeros jugadores que arribaron el pasado fin de semana, completando así una parte importante del plantel que disputará dos amistosos internacionales ante los Bafana Bafana los días 27 y 31 de marzo.

Entre los jugadores que llegaron este 24 de marzo se destacan César Blackman, Andrés Andrade, Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla, Kadir Barría, José Fajardo, Jorge Gutiérrez y César Yanis.

Con su incorporación, se espera que mañana se sumen más jugadores para completar el primer entrenamiento en cancha del equipo panameño en suelo sudafricano.

El entrenador Thomas Christiansen y su cuerpo técnico buscan afinar detalles tácticos y físicos de cara a estos encuentros, que permitirán evaluar al equipo frente a un rival africano y ajustar la estrategia de cara al debut mundialista contra Ghana, programado para el 17 de junio en Toronto, Canadá.

Los partidos se jugarán en el Moses Mabhida Stadium de Durban y el DHL Stadium de Ciudad del Cabo, con horarios de 12:00 p.m. y 12:30 p.m. hora de Panamá, respectivamente.