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Gobierno decreta cierre de oficinas públicas por Semana Santa

Cierre de oficinas públicas por Semana Santa, anuncia el Gobierno
Cierre de oficinas públicas por Semana Santa, anuncia el Gobierno | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/03/2026 17:16
A partir de las 12:00 p.m. del 2 de abril, entidades públicas suspenderán labores por la Semana Santa.

El Órgano Ejecutivo de Panamá dispuso el cierre de las oficinas públicas a nivel nacional el jueves 2 de abril, a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.

La medida busca facilitar la participación de los ciudadanos y funcionarios en las actividades religiosas propias de estas fechas.

Se exceptúan de esta disposición las entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativas para garantizar servicios esenciales a la población.

Trabajar en Viernes Santo tendrá compensación especial en Panamá

La Semana Santa en Panamá inicia el domingo 29 de marzo y culmina el domingo 5 de abril, siendo una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

De acuerdo con el Código de Trabajo de Panamá, el Viernes Santo es considerado un día de descanso obligatorio y de duelo nacional. No obstante, en los casos en que un trabajador deba laborar durante esa jornada, la legislación establece una serie de disposiciones.

Entre ellas, se contempla un recargo salarial del 150 % sobre el salario ordinario, además del derecho a un día de descanso compensatorio durante la semana.

Asimismo, se precisa que dicho recargo incluye la remuneración correspondiente al día de descanso.

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