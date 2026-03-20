Gobierno decreta cierre de oficinas públicas por Semana Santa

La Semana Santa en Panamá inicia el domingo 29 de marzo y culmina el domingo 5 de abril, siendo una de las celebraciones religiosas más importantes del país.De acuerdo con el <a href="/tag/-/meta/codigo-de-trabajo">Código de Trabajo de Panamá</a>, el Viernes Santo es considerado un día de descanso obligatorio y de duelo nacional. No obstante, en los casos en que un trabajador deba laborar durante esa jornada, la legislación establece una serie de disposiciones.Entre ellas, se contempla un recargo salarial del 150 % sobre el salario ordinario, además del derecho a un día de descanso compensatorio durante la semana.Asimismo, se precisa que dicho recargo incluye la remuneración correspondiente al día de descanso.