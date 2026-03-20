Gobierno decreta cierre de oficinas públicas por Semana Santa

El Órgano Ejecutivo de Panamá dispuso el cierre de las oficinas públicas a nivel nacional el jueves 2 de abril, a partir de las 12:00 p.m., con motivo de la conmemoración de la Semana Santa.

La medida busca facilitar la participación de los ciudadanos y funcionarios en las actividades religiosas propias de estas fechas.

Se exceptúan de esta disposición las entidades que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantenerse operativas para garantizar servicios esenciales a la población.