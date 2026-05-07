‘Caribe Indomable’: el concepto que marcará la nueva edición del MAC Popular

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) llevará a cabo este próximo 16 de mayo la cuarta edición del evento MAC Popular, una experiencia que busca reunir arte, música, gastronomía y comunidad en un solo espacio.

El MAC Popular —que se realizará de 6:00 p.m. a 1:00 a.m.— presentará este año el concepto ‘Caribe Indomable’, consolidándose como una oportunidad para transformar el museo en un espacio de encuentro donde lo contemporáneo dialogue con lo cotidiano. De esta manera, el evento busca convocar a diversas audiencias en torno a la creación, la libertad y el intercambio cultural, de acuerdo con una nota de prensa de la institución.

El concepto de esta edición se inspira en una de las exposiciones inaugurales previstas en la programación 2026 del MAC: ‘Otras montañas, las que andan sueltas bajo el agua’, bajo la curaduría de Yina Jiménez Suriel y Juan Canela. La muestra reúne nuevas obras comisionadas a las artistas Nadia Huggins, de Trinidad y Tobago, y Tessa Mars, de Haití.

Tomando esta exposición como punto de partida, ‘Caribe Indomable’ propone al público una experiencia inmersiva que celebra a la región caribeña como un territorio de resistencia, memoria y reinvención. Esta edición del MAC Popular también se enmarca en la conmemoración del Mes de la Etnia Negra en Panamá y en la celebración del Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo.

La actividad está dirigida a mayores de 18 años y contará con una programación que fusionará ritmos caribeños con sonidos contemporáneos, incluyendo presentaciones de DJs y espectáculos en vivo. Además, los asistentes podrán disfrutar de recorridos guiados por el museo y de la experiencia gastronómica ‘Vereda La Popular’, que resaltará la cocina afroantillana y los sabores del Caribe panameño.

El MAC Popular tiene como objetivo recaudar fondos para fortalecer los programas públicos y educativos del museo, con el fin de continuar acercando el arte a la ciudadanía y promover espacios inclusivos de reflexión, diálogo, aprendizaje y participación.

Las entradas están disponibles en Passline.