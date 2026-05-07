Perú y Panamá enfocan esfuerzos en la salud de la niñez

En Panamá, las autoridades sanitarias siguen concentrando esfuerzos en el monitoreo y prevención del virus <b>Coxsackie</b>, causante del síndrome de <b>manos, pies y boca</b>, una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a menores de cinco años.Durante 2025, el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> emitió alertas por el incremento de casos, especialmente en temporadas lluviosas y en ambientes escolares donde existe mayor contacto entre niños.La pediatra <b>Yanibeth Córdoba</b>, de la Unidad Local de Atención Primaria en Salud de Capira, explicó que <b>el virus puede tardar entre tres y seis días en incubarse</b> antes de manifestar síntomas como fiebre, dolor de garganta, goteo nasal y erupciones en manos y pies.Además, las autoridades sanitarias han advertido que el contagio puede producirse mediante secreciones respiratorias, superficies contaminadas y contacto con heces, lo que aumenta el riesgo de propagación en guarderías y centros educativos.En agosto de 2025, <b>Jorge Melo</b>, director regional del Minsa en Panamá Oeste, reiteró el llamado a los padres para evitar enviar a clases a menores con síntomas compatibles con la enfermedad.<i>'Este síndrome que se presenta en los niños pequeños, pero también puede surgir en una población estudiantil. Este síndrome es causado por el virus Coxsackie, que es muy común'</i>, señaló Melo.