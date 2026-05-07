Perú y Panamá enfocan esfuerzos en la salud de la niñez

La atención integral de la niñez se ha convertido en una prioridad sanitaria en varios países de América Latina, aunque con enfoques distintos. Mientras Perú fortalece la detección temprana y atención de niños menores de tres años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, Panamá mantiene la vigilancia epidemiológica por el virus Coxsackie, conocido popularmente como la enfermedad de manos, pies y boca.

El Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Minedu) de Perú anunciaron esta semana un trabajo conjunto para mejorar la identificación oportuna de alteraciones en el desarrollo infantil y reforzar la atención especializada durante los primeros años de vida.

La estrategia peruana busca conectar los servicios de salud con los Programas de Intervención Temprana (PRITE), centros gratuitos que brindan atención educativa especializada a menores de tres años con discapacidad o en riesgo de adquirirla.

Según las autoridades peruanas, la articulación permitirá que los centros de salud detecten tempranamente señales de alerta y deriven a los niños hacia programas especializados que complementen los tratamientos médicos y favorezcan su inclusión educativa.

“Detectar a tiempo y actuar de manera coordinada nos permite mejorar significativamente el desarrollo y la calidad de vida de los niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla”, afirmó Richard Ruiz Moreno, director de la Dirección de Prevención y Control de la Discapacidad del Minsa peruano.

Perú cuenta con 131 Programas de Intervención Temprana distribuidos en todas sus regiones y, según datos oficiales, más de 6,000 menores recibieron atención durante el último año.