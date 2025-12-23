Minsa alerta por aumento de virus respiratorios y llama a reforzar medidas de bioseguridad

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró este martes 23 de diciembre el llamado a la población a reforzar las medidas de bioseguridad ante el incremento de virus respiratorios que circulan en el país durante las últimas semanas, especialmente en el contexto de la temporada de fin de año.

De acuerdo con el más reciente informe epidemiológico, en lo que va de 2025 Panamá acumula más de 51 mil casos de síndrome gripal respiratorio.

Las autoridades mantienen una vigilancia activa de virus como influenza A (H1N1), influenza A (H3N2) tradicional y su subclado K, parainfluenza, SARS-CoV-2 y el virus sincitial respiratorio (VSR), este último con mayor impacto en la población infantil.

En relación con la influenza, el Minsa reporta más de 7 mil casos acumulados y 99 defunciones a nivel nacional. Del total de fallecidos, el 86.9 % no contaba con la vacuna, mientras que el 91 % presentaba factores de riesgo, lo que evidencia un mayor peligro de complicaciones graves en personas no inmunizadas o con condiciones preexistentes.

Las autoridades sanitarias informaron además que hasta el momento se han confirmado tres casos de influenza A (H3N2), subclado K, en el país, los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico.

“La vigilancia permanente nos permite identificar de manera temprana los virus respiratorios que están circulando y adoptar las medidas necesarias para proteger a la población, especialmente a los grupos de mayor riesgo”, señaló Yelkys Gill, directora general de Salud Pública.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a acudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas como fiebre, tos, congestión nasal o dificultad respiratoria, y recordó que la detección temprana reduce significativamente el riesgo de complicaciones.

El Minsa reiteró su llamado a mantener las medidas de prevención, entre ellas el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, evitar aglomeraciones y completar el esquema de vacunación, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.