Ministerio de Salud aclara que la variante H3N2 no es nueva ni representa una pandemia

Las autoridades sanitarias han informado sobre la variante H3N2 subtipo K, una mutación del virus de la influenza A de carácter estacional. Según el Ministerio de Salud (Minsa), se trata de una variante conocida, que circula en países, como México, Perú y Colombia, y no representa un nuevo virus ni una pandemia.

Hasta el momento, no se han registrado casos de esta variante en Panamá, sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y han reforzado el llamado a la población a vacunarse contra la influenza y a usar mascarilla como medidas preventivas frente a los virus respiratorios que circulan en el país.

El contagio de la H3N2 se produce a través de microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por personas infectadas. Los síntomas incluyen fiebre alta de más de 39 °C, dolor muscular y articular, tos intensa, congestión, cefalea y falta de apetito.