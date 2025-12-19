  1. Inicio
Ministerio de Salud aclara que la variante H3N2 no es nueva ni representa una pandemia

Hasta el momento, no se han registrado casos de esta variante en Panamá.
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/12/2025 12:42
El contagio de la H3N2 se produce a través de microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por personas infectadas.

Las autoridades sanitarias han informado sobre la variante H3N2 subtipo K, una mutación del virus de la influenza A de carácter estacional. Según el Ministerio de Salud (Minsa), se trata de una variante conocida, que circula en países, como México, Perú y Colombia, y no representa un nuevo virus ni una pandemia.

Hasta el momento, no se han registrado casos de esta variante en Panamá, sin embargo, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica y han reforzado el llamado a la población a vacunarse contra la influenza y a usar mascarilla como medidas preventivas frente a los virus respiratorios que circulan en el país.

El contagio de la H3N2 se produce a través de microgotas de saliva expulsadas al toser o estornudar por personas infectadas. Los síntomas incluyen fiebre alta de más de 39 °C, dolor muscular y articular, tos intensa, congestión, cefalea y falta de apetito.

Caja de Seguro Social toma medidas frente a la variante H3N2 y virus respiratorios

Ante el aumento de casos de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K, y otras infecciones respiratorias, la Caja de Seguro Social (CSS) reforzó la vigilancia en sus instalaciones de salud a nivel nacional.

Las medidas incluyen diagnóstico temprano, vigilancia de síndromes respiratorios, manejo adecuado de casos graves, vacunación contra influenza y COVID-19, y promoción de medidas de prevención e higiene.

La coordinadora nacional de urgencias de la CSS, Aurora Vernaza, instó a la población a vacunarse, usar mascarilla en caso de síntomas gripales y, especialmente, a los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas a evitar aglomeraciones.

La CSS llamó a la ciudadanía a mantener la vacunación al día, adoptar autocuidado y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio.

