Ministerio de Salud aclara que la variante H3N2 no es nueva ni representa una pandemia

Ante el aumento de casos de la <b>variante de influenza A(H3N2), subtipo K</b>, y otras infecciones respiratorias, la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> reforzó la vigilancia en sus instalaciones de salud a nivel nacional.Las medidas incluyen <b>diagnóstico temprano</b>, vigilancia de síndromes respiratorios, manejo adecuado de casos graves, <b>vacunación contra influenza y COVID-19</b>, y promoción de <b>medidas de prevención e higiene</b>.La coordinadora nacional de urgencias de la CSS, <b>Aurora Vernaza</b>, instó a la población a <b>vacunarse</b>, usar <b>mascarilla</b> en caso de síntomas gripales y, especialmente, a los adultos mayores o personas con enfermedades crónicas a <b>evitar aglomeraciones</b>.La CSS llamó a la ciudadanía a <b>mantener la vacunación al día, adoptar autocuidado</b> y acudir oportunamente a los servicios de salud ante cualquier síntoma respiratorio.