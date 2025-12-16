Panamá no registra la variante A(H3N2) y el Minsa refuerza llamado a vacunación y uso de mascarilla

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 16 de diciembre que, hasta el momento, Panamá no registra casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que actualmente circula en algunos países de Europa y América.

Ante la presencia de virus respiratorios en el país, la entidad reiteró el llamado a la población a mantener el etiquetado respiratorio y a acudir a vacunarse contra la influenza.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, aclaró que la variante A(H3N2), detectada recientemente en Costa Rica, corresponde a un virus estacional y no representa un nuevo virus ni una pandemia. No obstante, indicó que se trata de una variante más contagiosa y transmisible, aunque con baja severidad y letalidad.

En ese sentido, Gil destacó que hace dos semanas la Dirección General de Salud Pública emitió una circular dirigida a los directores regionales y a las instalaciones de salud, con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad en los pacientes.

Por su parte, el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, señaló que en el país ya se han aplicado 1,280,982 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que ha contribuido a disminuir las hospitalizaciones, la severidad de los casos y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

Armién detalló que, hasta la fecha, se han reportado 97 defunciones por influenza, de las cuales el 85 % correspondía a personas no vacunadas y el 90% presentaba enfermedades crónicas u otras complicaciones de salud.

El Minsa reiteró a la población la importancia de no automedicarse y de acudir oportunamente a los centros de salud ante la presencia de síntomas respiratorios. Asimismo, recomendó el uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o gel alcoholado, y mantenerse hidratado.

La vacuna contra la influenza se encuentra disponible en todos los centros de salud y policentros de las regiones de Panamá Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Colón y Coclé.

Finalmente, el Minsa hizo un llamado a reforzar las medidas de autocuidado, proteger a las personas más vulnerables y acudir al establecimiento de salud más cercano ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria.