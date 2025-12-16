Panamá no registra la variante A(H3N2) y el Minsa refuerza llamado a vacunación y uso de mascarilla

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud" target="_blank"><b>El Ministerio de Salud (Minsa)</b> </a>informó este martes 16 de diciembre que, hasta el momento, Panamá no registra casos de la variante A(H3N2), subtipo K, que actualmente circula en algunos países de Europa y América. Ante la presencia de virus respiratorios en el país, la entidad reiteró el llamado a la población a mantener el etiquetado respiratorio y a acudir a vacunarse contra la influenza.La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, aclaró que <b>la variante A(H3N2)</b>, detectada recientemente en Costa Rica, corresponde a un virus estacional y no representa un nuevo virus ni una pandemia. No obstante, indicó que se trata de una variante más contagiosa y transmisible, aunque con baja severidad y letalidad.En ese sentido, Gil destacó que hace dos semanas la Dirección General de Salud Pública emitió una circular dirigida a los directores regionales y a las instalaciones de salud, con el objetivo de reforzar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad en los pacientes.<b>Por su parte, el jefe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Blas Armién, señaló que en el país ya se han aplicado 1,280,982 dosis de la vacuna contra la influenza</b>, lo que ha contribuido a disminuir las hospitalizaciones, la severidad de los casos y las complicaciones asociadas a la enfermedad.Armién detalló que, hasta la fecha, se han reportado 97 defunciones por influenza, de las cuales el 85 % correspondía a personas no vacunadas y el 90% presentaba enfermedades crónicas u otras complicaciones de salud.El Minsa reiteró a la población la importancia de no automedicarse y de acudir oportunamente a los centros de salud ante la presencia de síntomas respiratorios. <b>Asimismo, recomendó el uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o gel alcoholado, y mantenerse hidratado.</b>La vacuna contra la influenza se encuentra disponible en todos los centros de salud y policentros de las regiones de Panamá Metropolitana, San Miguelito, Panamá Norte, Colón y Coclé.Finalmente, el Minsa hizo un llamado a reforzar las medidas de autocuidado, proteger a las personas más vulnerables y acudir al establecimiento de salud más cercano ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria.