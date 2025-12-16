Variante A(H3N2) de la influenza: lo que debe saber sobre sus síntomas

La variante A(H3N2), subtipo K, corresponde a una <b>mutación del virus de la influenza A de carácter estacional</b>. Las autoridades sanitarias han reiterado que <b>no se trata de un nuevo virus ni de una pandemia</b>, sino de una variante de la influenza que circula en otros países. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/panama-no-registra-la-variante-a-h3n2-y-el-minsa-refuerza-llamado-a-vacunacion-y-uso-de-mascarilla-KN18408882" target="_blank"><b>En Panamá, hasta el momento, no se registran casos de esta variante</b>, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).</a>Pese a ello, el Minsa mantiene la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/ministerio-de-salud-emite-alerta-epidemiologica-por-aumento-de-influenza-en-el-hemisferio-norte-HL18313532" target="_blank">vigilancia epidemiológica</a></b> y ha reforzado el llamado a la población a <b>vacunarse contra la influenza</b> y a <b>utilizar la mascarilla</b> como medidas de prevención frente a los virus respiratorios que circulan en el país.La A(H3N2), subtipo K, es una variante de la influenza A que forma parte de los virus respiratorios estacionales. Aunque es <b>más contagiosa y transmisible</b>, su <b>severidad y letalidad no son altas</b>, especialmente en personas vacunadas y sin condiciones de riesgo.<b>Los síntomas son similares a los de la influenza estacional e incluyen:</b><i>- Fiebre</i><i>- Tos</i><i>- Dolor de garganta</i><i>- Congestión o secreción nasal</i><i>- Dolor de cabeza</i><i>- Dolores musculares y articulares</i><i>- Cansancio o malestar general</i><b>En personas vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, pueden presentarse complicaciones respiratorias.</b>La influenza A(H3N2) se transmite principalmente por vía respiratoria, a través de:- Gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar- Contacto cercano con personas infectadas- Superficies contaminadas, al tocarse la boca, nariz u ojos sin lavarse las manos<b>El Minsa recomienda a la población:</b>- Vacunarse contra la influenza- Utilizar mascarilla, especialmente en lugares cerrados o con aglomeraciones- Evitar la automedicación- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel alcoholado- Mantenerse hidratadoAcudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.La vacuna contra la influenza está disponible en los centros de salud del país y continúa siendo una <b>herramienta clave para reducir hospitalizaciones, complicaciones y muertes</b>. El Minsa reiteró su llamado a reforzar el autocuidado y a proteger a las personas más vulnerables.