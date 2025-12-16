Variante A(H3N2) de la influenza: lo que debe saber sobre sus síntomas

La variante A(H3N2), subtipo K, corresponde a una mutación del virus de la influenza A de carácter estacional. Las autoridades sanitarias han reiterado que no se trata de un nuevo virus ni de una pandemia, sino de una variante de la influenza que circula en otros países.

En Panamá, hasta el momento, no se registran casos de esta variante, según informó el Ministerio de Salud (Minsa).

Pese a ello, el Minsa mantiene la vigilancia epidemiológica y ha reforzado el llamado a la población a vacunarse contra la influenza y a utilizar la mascarilla como medidas de prevención frente a los virus respiratorios que circulan en el país.

La A(H3N2), subtipo K, es una variante de la influenza A que forma parte de los virus respiratorios estacionales. Aunque es más contagiosa y transmisible, su severidad y letalidad no son altas, especialmente en personas vacunadas y sin condiciones de riesgo.

Los síntomas son similares a los de la influenza estacional e incluyen:

- Fiebre

- Tos

- Dolor de garganta

- Congestión o secreción nasal

- Dolor de cabeza

- Dolores musculares y articulares

- Cansancio o malestar general

En personas vulnerables, como niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, pueden presentarse complicaciones respiratorias.

La influenza A(H3N2) se transmite principalmente por vía respiratoria, a través de:

- Gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar

- Contacto cercano con personas infectadas

- Superficies contaminadas, al tocarse la boca, nariz u ojos sin lavarse las manos

El Minsa recomienda a la población:

- Vacunarse contra la influenza

- Utilizar mascarilla, especialmente en lugares cerrados o con aglomeraciones

- Evitar la automedicación

- Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar

- Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel alcoholado

- Mantenerse hidratado

Acudir oportunamente a los centros de salud ante la aparición de síntomas respiratorios.

La vacuna contra la influenza está disponible en los centros de salud del país y continúa siendo una herramienta clave para reducir hospitalizaciones, complicaciones y muertes. El Minsa reiteró su llamado a reforzar el autocuidado y a proteger a las personas más vulnerables.