Influenza H3N2 en Panamá: cuántos casos hay confirmados y qué síntomas presenta

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) notificó tres casos de influenza A (H3N2), variante K, en Panamá durante la semana epidemiológica 51.

De acuerdo con la entidad, los casos fueron detectados mediante los sistemas de vigilancia epidemiológica y todos los pacientes evolucionaron favorablemente, por lo que ya fueron dados de alta médica.

El Minsa reiteró que la influenza A (H3N2), variante K, corresponde a una mutación conocida del virus de la influenza estacional y no se trata de un nuevo virus. No obstante, subrayó la importancia de mantener activa la vigilancia epidemiológica, especialmente durante la temporada en la que se registra un incremento de las infecciones respiratorias.