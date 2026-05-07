El mejor bartender de Panamá viajará a Oaxaca: Conozca al ganador

La mixología en Panamá continúa demostrando un crecimiento sostenido, impulsada por la sofisticación del paladar local y la adopción de destilados con profunda herencia cultural. En este contexto, se celebró la final nacional de Mezcal Lab, una plataforma internacional organizada por Mezcales Casa Armando, que busca elevar los estándares de la coctelería a través del conocimiento técnico y creativo del mezcal.

El evento, que contó con el respaldo del distribuidor local Felipe Motta, reunió a los mejores exponentes de la barra del país. Tras una jornada de evaluación técnica y sensorial en el restaurante Tío Navaja, Luis Villegas, bartender del restaurante APE, se alzó con la victoria. Villegas destacó por una propuesta que equilibró el carácter del agave con técnicas innovadoras, asegurando su cupo en la final global que se llevará a cabo en Oaxaca, México, cuna de este destilado milenario.

El mezcal no es solo una tendencia; es una bebida con raíces que se remontan a más de 2,300 años. El concurso sirve como vitrina para exponer la versatilidad de este producto, que en Panamá ha encontrado un terreno fértil gracias a la diversidad gastronómica del país.

La productora de marcas como El Recuerdo Mezcal, Zignum y Señorío, ha sido fundamental en este proceso educativo. Mezcales Casa Armando ostenta el título de Mejor Productor de Agave del Mundo (IWSC 2022), un reconocimiento que subraya la importancia de la materia prima: el agave espadín 100%, el cual requiere entre seis y ocho años de maduración antes de ser procesado.

Más allá de la competencia, el evento puso de relieve la necesidad de prácticas responsables en la industria de bebidas alcohólicas. La destilería de Casa Armando implementa el programa Método Verde, que incluye desde el uso de energía solar y captación de lluvia hasta el tratamiento de aguas residuales.

La participación de Villegas en Oaxaca no solo representa un reto profesional individual, sino también una oportunidad para que la mixología panameña se mida en un escenario global, donde la tradición se mezcla con la vanguardia de más de 70 países.