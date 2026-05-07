Biosimilares abren mercado millonario en salud de Panamá

Los medicamentos biosimilares están tomando fuerza en los sistemas de salud no solo por su impacto clínico, sino también por el potencial económico que representan para gobiernos, hospitales y aseguradoras en medio de la presión global por reducir costos sanitarios.

En Panamá, especialistas consideran que estos tratamientos podrían convertirse en una herramienta estratégica para mejorar el acceso a terapias de alto costo, mientras los sistemas públicos y privados enfrentan crecientes desafíos financieros asociados al envejecimiento poblacional y al aumento de enfermedades complejas.

Se estima que, a nivel mundial, los biosimilares podrían generar ahorros acumulados superiores a $215 mil millones entre 2021 y 2026, una cifra que ha acelerado el interés de la industria farmacéutica y de los sistemas de salud por este segmento del mercado biotecnológico.

La doctora Ivonne Torres Atencio explicó que los biosimilares son medicamentos altamente similares a productos biotecnológicos innovadores, desarrollados bajo estrictos estándares regulatorios.

“Un biosimilar es un medicamento altamente similar a un biotecnológico de referencia, desarrollado bajo estándares rigurosos que garantizan su seguridad y eficacia”, señaló Torres.