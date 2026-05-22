Banco LAFISE y Visa cumplen el sueño de un panameño de vivir la experiencia mundialista

Banco LAFISE Panamá, en alianza estratégica con Visa, reafirmaron una vez más su compromiso de premiar la lealtad de sus clientes y en esta ocasión hicieron la entrega oficial del premio de la promoción “Con tu Tarjeta VISA LAFISE es más fácil ir al Mundial”.

Edwin Arroyo Aparicio, oriundo de la provincia de Los Santos, tendrá la oportunidad de vivir el Mundial 2026 de cerca con la experiencia del Skybox VIP en Miami, Estados Unidos.

A diferencia de un viaje convencional, el paquete Skybox VIP ofrece el nivel más alto de exclusividad que otorga la FIFA, incluyendo acceso a suites de ultra-lujo con catering privado de clase mundial, vistas privilegiadas al campo de juego y una atención personalizada que garantiza una experiencia inigualable.

Este paquete contempla los boletos aéreos, traslados en transporte privado VIP, alojamiento en un hotel de lujo y seguro de viaje.

“Me llena de una alegría especial que este premio Skybox VIP se vaya hoy para la provincia de Los Santos. Queremos que nuestro ganador viva el Mundial con el estándar de excelencia que caracteriza a nuestro banco. Ver que nuestros clientes del interior confían en nosotros y poder devolverles esa lealtad con una experiencia tan exclusiva es nuestra mayor satisfacción”, reveló Patricia Planells, Gerente General de Banco LAFISE Panamá.

Por otra parte, Arroyo mencionó que es un sueño hecho realidad vivir de primera mano la experiencia de estar en una Copa Mundial de la FIFA. “Todo el mundo tiene en su mente el sueño de un Mundial. gracias a Dios se hizo realidad, gracias a Visa por esta oportunidad. Estaremos viendo un partido en el área de Miami así que estaremos allá. Pasaban los Mundiales y no se pude ir y ahora tengo la oportunidad con este viaje y ver un partido de la Copa del Mundo”.

“La camiseta de Panamá me la pondré allá todos los días y de todas las selecciones, a la que más voy a seguir es a la mía, la de Panamá”, dijo Arroyo con mucho orgullo y felicidad.

La entrega contó con la participación de Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa, quien destacó que la categoría Skybox está diseñada para ofrecer momentos memorables que trascienden lo ordinario.

Esta colaboración de alto nivel permite que Banco LAFISE se consolide no solo como un proveedor de servicios, sino como un facilitador de experiencias exclusivas para sus tarjetahabientes.

“Para Visa en un honor poder ser parte importante de este Mundial 2026 y ser patrocinadores oficiales junto con Banco LAFISE. Tendrán una gran experiencia con el Skybox VIP. Nosotros como patrocinadores oficiales, seguiremos apoyando, estamos orgullosos que nuestro equipo de Panamá esté participando. Nosotros como Visa estamos invirtiendo en la innovación de los medios pagos y siempre habrán ofertas importantes aprovechando el Mundial”, precisó.

Con esta entrega, Banco LAFISE Panamá reafirma su posicionamiento como una entidad que combina la solidez financiera con un profundo sentido de pertenencia, apoyando el cumplimiento de las metas de los panameños en cada rincón del país.