Las 7 claves de Panamá y el mundo | 27 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este miércoles 27 de mayo por hechos relevantes en materia de seguridad, política, migración y deporte.

-La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, aseguró este miércoles que continuará al frente de la institución luego de que, según indicó, la mayoría del Consejo General Universitario le solicitara no renunciar al cargo.

-Uno de los temas más destacados fue la captura en Madrid de Juan Carlos Valencia, alias “El Abogado”, señalado como presunto líder de la pandilla Bagdad Santa Eduviges, organización criminal con operaciones en el sector de Santa Eduviges, en el corregimiento de Tocumen. La detención fue realizada por la Oficina Central Nacional de Interpol en coordinación con autoridades policiales de España.

-Se confirmó el fallecimiento de Joaquín Vásquez, director ejecutivo de la Asociación Centinelas del Canal, dirigente político, consultor y exrepresentante del corregimiento de Ancón. Su muerte generó reacciones en diversos sectores del país.

-El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, anunció una cooperación de 3 millones de dólares destinada a apoyar las labores de limpieza ambiental en la selva de Darién, tras la considerable disminución del flujo de migrantes irregulares por la frontera entre Panamá y Colombia.

-El presidente José Raúl Mulino informó sobre la revocatoria del estatus migratorio de cuatro personas vinculadas al incidente registrado en el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, donde un trabajador panameño denunció haber sido agredido por ciudadanos asiáticos.

-La preocupación continúa luego de que el portero panameño Luis Mejía sufriera una lesión en su último partido con el Nacional, pocos días después de haber sido convocado por Thomas Christiansen para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Panamá.

-La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un nuevo caso de hantavirus en España entre pasajeros que permanecen bajo cuarentena sanitaria. Con este reporte, la cifra total de contagios ascendió a 13, según informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus.