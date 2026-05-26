Unachi en vilo | Las diferentes versiones de una renuncia

Tras circular una nota dirigida Consejo General Universitario en la que se detallaba que la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, había notificado de su renuncia al cargo este 11 de mayo.

Surgió de inmediato otra versión por parte de la Unachi. La máxima casa de estudios de Chiriquí negó esa renuncia y dijo que cualquier afirmación sobre ese tema era una falta a la verdad.

En la nota dirigida al Consejo General Universitario se detallaba que Medianero de Bonagas estaría en el cargo hasta este 11 de junio.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por este diario indican que Medianero de Bonagas se reunió este 26 de mayo con directivos de la casa de estudios.

En ese encuentro Medianero de Bonagas informó que ella había renunciado por presuntas presiones. Por tal motivo, se convocó a una reunión del Consejo General Universitario de la Unachi este 27 de mayo.

Durante esta reunión se le pediría a Medianero de Bonagas que permanezca en el cargo hasta 2028.

La Estrella de Panamá intentó en varias ocasiones contactar al Ministerio de Educación para conocer sobre la carta enviada al Consejo General Universitario, sin embargo, no se recibió respuesta.

Este miércoles 27 de mayo se conocerá sobre los resultados del Consejo General Universitario y el futuro del mandato de Medianero de Bonagas.