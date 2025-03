Exdirectora de Recursos Humanos de la Unachi rompe el silencio: ‘Fui utilizada por la rectora’

La exdirectora general de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) Indira Candanedo que ella no se consideraba aliada de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.

Candanedo dijo que probablemente fue utilizada para lo que necesita Medianero de Bonagas, pero como “ya no me necesita, ya no te vas a reelegir más, ya no te interesa tener las fuerzas vivas de los trabajadores”.

La exfuncionaria en declaraciones a Radio Panamá recordó que ella buscó votos con Medianero de Bonagas cuando tenían en contra a la universidad e incluso dijo que para sus compañeros y estudiantes ellas tenían “lepra”.

Lea aquí: Cesaron a la directora de Recursos Humanos de la Unachi

Este 10 de marzo la Unachi cesó a Candanedo de su cargo de directora general de Recursos Humanos.

Candanedo fue cesada por iniciativa de Medianero de Bonagas, con el respaldo de vicerrectores y decanos.

La funcionaria, tenía 11 años en el cargo de directora general de Recursos Humanos de la Unachi.

Desde este lunes 10 de marzo asume el cargo Guillermina Martínez, que tiene experiencia en el ámbito de recursos humanos.

Medianero de Bonagas tiene tres periodos consecutivos como rectora de la Unachi y ha recibido críticas por su gestión y además la investiga la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) por supuesto nepotismo.

La Antai en la Unachi está investigando a 90 personas supuestamente vinculadas con casos de nepotismo.

La directora general de la Antai, Sheila Castillo, comentó que, luego del primer reporte, que apuntaba a 55 involucrados, se han sumado otras 35 personas.

Castillo explicó que la Antai trabaja con delitos y faltas al Código de Ética de los servidores públicos.

Candanedo reveló que está triste y lamenta reconocerlo, pero dijo que un viejo refrán es valido en su caso.

Añadió que “uno nunca termina de conocer a las personas”.