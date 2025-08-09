Anteproyecto de ley busca establecer reglas claras en la producción de biocombustibles

Con el objetivo de diversificar la matriz energética nacional y dinamizar las economías rurales del país, el pleno de la Asamblea Nacional recibió esta semana un anteproyecto de ley que busca modificar la Ley 42 del 20 de junio de 2011, relacionada con el desarrollo de biocombustibles y la energía eléctrica a partir de biomasa.La iniciativa presentada por el diputado Arquesio Arias propone establecer medidas más inclusivas y sostenibles para fortalecer la producción nacional de biocombustibles, garantizando la seguridad energética, el desarrollo agrícola, la protección ambiental y la generación de empleo digno en las zonas rurales.'Han pasado catorce años desde la promulgación de la ley original, y no se han logrado avances significativos. Es urgente reactivar el sector con un enfoque más justo y productivo', señaló el diputado Arias, en la exposición de motivos.'Esta propuesta busca reactivar rubros agrícolas abandonados como el arroz y dar una alternativa real a los productores, sin sacrificar la seguridad alimentaria', agregó. Una de las novedades del anteproyecto es la incorporación de cooperativas rurales como eje estratégico para la producción de biocombustibles. Estas organizaciones estarán conformadas por colonos, agricultores y pequeños productores, especialmente aquellos que trabajan con caña de azúcar y residuos agrícolas.El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), será el encargado de coordinar un nuevo Programa Nacional de Cooperativas de Biocombustibles, orientado a ofrecer asistencia técnica, asesoría legal, acceso a créditos, subsidios y mecanismos de apoyo fiscal.El anteproyecto también contempla abrir las puertas a la inversión internacional en el área de biocombustibles, destacando el interés manifestado por empresas brasileñas en establecer vínculos con Panamá como país asociado al Mercado Común del Sur. También plantea que Panamá se convierta en un referente regional de energía limpia con justicia social y soberanía económica.