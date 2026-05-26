Panameños que irán al Mundial 2026 deben tomar esta medida

El Ministerio de Salud (Minsa) reiteró el llamado a todos los panameños que tengan previsto viajar a los países sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para que se apliquen la vacuna contra el sarampión al menos 15 días antes de salir del país, como medida preventiva ante los brotes activos registrados en Estados Unidos, México y Canadá.

Las autoridades sanitarias recordaron que la vacuna está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones de salud a nivel nacional y enfatizaron que esta acción busca evitar la reintroducción del virus en Panamá.

La doctora Catherine Castillo, técnica de vigilancia epidemiológica y enfermedades prevenibles por vacunas del Departamento Nacional de Epidemiología del Minsa, instó a la población a revisar su tarjeta de vacunación y verificar que cuenten con el esquema completo.

“Es importante que verifiquen su tarjeta de vacunación. Si no cuentan con el esquema completo, deben acudir al centro de salud más cercano a vacunarse, y así seguir manteniendo a Panamá como un país libre de sarampión”, indicó la especialista.

El Minsa explicó que las personas que no tengan constancia de vacunación recibirán la dosis correspondiente contra el sarampión, priorizando a las mujeres en edad fértil.

Sobre posibles reacciones posteriores a la inmunización, Castillo señaló que algunos síntomas como fiebre pueden presentarse tras la aplicación de la vacuna, aunque aclaró que suelen desaparecer aproximadamente tres días después.

La funcionaria también recomendó mantener medidas de prevención adicionales como evitar aglomeraciones innecesarias, usar mascarilla cuando haya personas con síntomas respiratorios y reforzar el lavado frecuente de manos.

Actualmente, Panamá registra dos casos importados de sarampión y un tercer contagio relacionado con la exposición a uno de los casos confirmados. Además, las autoridades mantienen bajo investigación a cinco personas que tuvieron contacto con los pacientes diagnosticados.

El Ministerio de Salud destacó que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir formas graves de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.

Mientras tanto, se mantienen activas las labores de vigilancia epidemiológica, seguimiento de contactos, búsqueda comunitaria y aplicación de vacunas para evitar nuevas cadenas de transmisión en el país.