MINSA mantiene vigilancia sobre 28 contactos por sarampión en San Miguelito tras casos confirmados

Aunque Panamá ya registra dos casos importados de sarampión, las autoridades de salud aseguran que, hasta el momento, no existe transmisión comunitaria dentro del país.

Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSA) mantiene un monitoreo diario sobre al menos 28 personas que tuvieron contacto cercano con los pacientes detectados recientemente.

Las autoridades informaron que ninguno de los contactos ha presentado síntomas hasta ahora, pero igualmente se activaron protocolos de vigilancia epidemiológica y jornadas de bloqueo de vacunación para evitar cualquier posible propagación.

MINSA llama a vigilar síntomas

El coordinador de Epidemiología de San Miguelito, Jaime Sevillano, explicó que el equipo de respuesta rápida inició investigaciones y seguimiento inmediato desde que se confirmaron los casos importados.

“Afortunadamente, la región de San Miguelito no tiene casos sospechosos, solamente contactos cercanos”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, cada persona identificada como contacto recibe llamadas diarias durante un periodo de 30 días por parte del personal regional de epidemiología.

Incluso, aclaró que muchas personas creen que se trata de estafas cuando reciben las llamadas, pero insistió en que sí son realizadas oficialmente por el MINSA para monitorear cualquier síntoma relacionado con el virus.

¿Qué pasa con las personas que tuvieron contacto?

Las autoridades explicaron que los contactos cercanos pueden continuar con su vida normal mientras no desarrollen síntomas.

Sin embargo, si presentan fiebre alta, erupciones o manchas rojas en la piel, tos, congestión nasal, ojos rojos o malestar general, automáticamente pasan a ser considerados casos sospechosos y se activa otro protocolo sanitario.

Actualmente, las autoridades mantienen bajo vigilancia a unas 28 personas en el distrito de San Miguelito.

Refuerzan vacunación en centros de salud

Durante una jornada de salud escolar, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización en San Miguelito, Arminda Alvarado, reiteró que las vacunas contra el sarampión están disponibles en centros de salud y policlínicas del país.

Según explicó, muchas personas han acudido preocupadas a revisar sus tarjetas de vacunación tras conocerse los casos importados.

“Ahora con lo del sarampión todos están asustaditos y vienen a verificar su esquema”, comentó.

Las autoridades aseguraron que la mayoría de las personas revisadas tienen el esquema completo, aunque continúan aplicando dosis a quienes necesiten refuerzo o tengan vacunas pendientes.

Además, recordaron la importancia de no descuidar otras vacunas respiratorias, especialmente en adultos mayores, como influenza, neumococo y virus respiratorio sincitial.

Los dos casos detectados en Panamá

El primer caso importado corresponde a un ciudadano holandés que recorrió Centroamérica como mochilero y entró a Panamá por Bocas del Toro tras viajar desde México.

El segundo caso fue detectado en una ciudadana suiza que ingresó recientemente al país por el Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Costa Rica.

Ambos pacientes permanecen bajo aislamiento y vigilancia médica mientras las autoridades continúan dando seguimiento a todas las personas que tuvieron contacto con ellos.

Por ahora, el MINSA insiste en que no hay contagios comunitarios, pero mantiene la alerta epidemiológica activa para evitar la propagación del sarampión en Panamá.