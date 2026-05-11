Jaime Jované, nuevo miembro del Idaan por Decreto Ejecutivo

El Gobierno Nacional designó este lunes 11 de mayo al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované Castillo, como nuevo miembro principal en representación del Órgano Ejecutivo ante la junta directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Idaan).

La decisión quedó establecida en el Decreto Ejecutivo No.22, firmado por el presidente de la República, José Raúl Mulino y el Ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Jované ocupará el cargo por un periodo concurrente con el actual mandato presidencial, según detalla el decreto publicado oficialmente. La designación surge luego de la renuncia de Manuel González Ruíz Rábago.

El documento establece que la medida se adopta conforme al artículo 5 de la Ley 77 de 28 de diciembre de 2001, normativa que reorganiza y moderniza el Idaan y que regula la composición de su junta directiva.

De acuerdo con la ley, la junta directiva del Idaan está integrada por siete miembros con sus respectivos suplentes designados por el Órgano Ejecutivo: el ministro de Salud, un representante del Ejecutivo y cinco representantes de la sociedad civil.

El decreto también señala que la designación de Jované entrará en vigencia a partir de la toma de posesión del cargo.

Actualmente, Jaime Jované Castillo se desempeña como ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial dentro de la administración actual.