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Adiós al plástico: Desde el 12 de mayo podrás sacar tu licencia digital en Panamá

La iniciativa de licencias digitales no es exclusiva de Panamá. En varios países de la región, como Brasil y Argentina, ya se han implementado sistemas similares que permiten a los ciudadanos portar su licencia en el teléfono móvil.
La iniciativa de licencias digitales no es exclusiva de Panamá. En varios países de la región, como Brasil y Argentina, ya se han implementado sistemas similares que permiten a los ciudadanos portar su licencia en el teléfono móvil. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 11/05/2026 13:40
Desde 2025, tanto la AIG como la ATTT venían trabajando en conjunto para establecer los parámetros para esta propuesta

El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, anunció que el país dará un paso importante hacia la modernización de sus servicios públicos con el lanzamiento de la licencia de conducir digital, programado para el 12 de mayo.

Fábrega explicó que el proyecto fue desarrollado en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tras un intenso trabajo de coordinación técnica y legal.

“El proyecto de las licencias digitales tuvo mucho trabajo en conjunto con la ATTT y ya tenemos el lanzamiento que será el 12 de mayo. Vamos ya a lanzar la licencia digital en Panamá en conjunto con la ATTT y después de ahí en adelante todo ciudadano que quiera optar por ese mecanismo opcional lo va a poder hacer en línea”, señaló.

La nueva licencia digital será un mecanismo opcional para los conductores, quienes podrán gestionarla en línea, lo que representa un avance en la digitalización de trámites y en la accesibilidad de servicios estatales.

El proyecto no se limitó a desarrollar una aplicación que muestre la licencia en formato digital, sino que se trabajó en la interoperabilidad con los sistemas de verificación de la Policía Nacional.

Además que la AIG realizó pruebas exhaustivas de ciberseguridad para garantizar que la plataforma no presente vulnerabilidades una vez esté disponible para el público.

Desde 2025, tanto la AIG como la ATTT venían trabajando en conjunto para establecer los parámetros para esta propuesta. Sin embargo, estuvo brevemente en pausa tras la llegada de un nuevo director en la ATTT que requería reuniones para definir la fecha específica de lanzamiento.

La iniciativa de licencias digitales no es exclusiva de Panamá. En varios países de la región, como Brasil y Argentina, ya se han implementado sistemas similares que permiten a los ciudadanos portar su licencia en el teléfono móvil.

Estos proyectos buscan facilitar la vida de los conductores, reducir trámites físicos y ofrecer una alternativa segura en caso de pérdida o robo del documento físico.

En Europa y Estados Unidos también se han desarrollado soluciones de identificación digital, integradas en aplicaciones oficiales o incluso en billeteras digitales como Apple Wallet y Google Wallet.

La tendencia apunta hacia una digitalización progresiva de documentos de identidad y licencias, con el objetivo de modernizar los servicios públicos y adaptarlos a las necesidades de una ciudadanía cada vez más conectada.

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