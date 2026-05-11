Adiós al plástico: Desde el 12 de mayo podrás sacar tu licencia digital en Panamá

El proyecto no se limitó a desarrollar una aplicación que muestre la licencia en formato digital, sino que se trabajó en la interoperabilidad con los sistemas de verificación de la Policía Nacional.Además que la AIG realizó pruebas exhaustivas de ciberseguridad para garantizar que la plataforma no presente vulnerabilidades una vez esté disponible para el público.Desde 2025, tanto la AIG como la ATTT venían trabajando en conjunto para establecer los parámetros para esta propuesta. Sin embargo, estuvo brevemente en pausa tras la llegada de un nuevo director en la ATTT que requería reuniones para definir la fecha específica de lanzamiento.