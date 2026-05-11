Adiós al plástico: Desde el 12 de mayo podrás sacar tu licencia digital en Panamá

El administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, anunció que el país dará un paso importante hacia la modernización de sus servicios públicos con el lanzamiento de la licencia de conducir digital, programado para el 12 de mayo.

Fábrega explicó que el proyecto fue desarrollado en conjunto con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), tras un intenso trabajo de coordinación técnica y legal.

“El proyecto de las licencias digitales tuvo mucho trabajo en conjunto con la ATTT y ya tenemos el lanzamiento que será el 12 de mayo. Vamos ya a lanzar la licencia digital en Panamá en conjunto con la ATTT y después de ahí en adelante todo ciudadano que quiera optar por ese mecanismo opcional lo va a poder hacer en línea”, señaló.

La nueva licencia digital será un mecanismo opcional para los conductores, quienes podrán gestionarla en línea, lo que representa un avance en la digitalización de trámites y en la accesibilidad de servicios estatales.