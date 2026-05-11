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El 11% de empleados en América Latina ve contenido para adultos en el trabajo

Separar la vida personal de los equipos de oficina es una medida de protección mutua que blinda a la empresa contra ataques y protege al empleado de amenazas.
Separar la vida personal de los equipos de oficina es una medida de protección mutua que blinda a la empresa contra ataques y protege al empleado de amenazas. Deposit Photo
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Lourdes García Armuelles
  • 11/05/2026 13:21
El peligro se incrementa cuando los empleados utilizan sus correos corporativos para registrarse en estas plataformas, pues el uso de contraseñas débiles o repetidas facilita el robo de credenciales y la suplantación de identidad

Un reciente estudio de Kaspersky reveló que el 11% de los empleados en América Latina visita sitios de contenido para adultos desde sus dispositivos laborales, una práctica que, aunque ha disminuido ligeramente frente al 13% registrado en 2018, sigue representando un riesgo significativo para las organizaciones de la región.

La investigación advierte que estas cifras podrían estar subdimensionadas, lo que refuerza la preocupación sobre la persistencia de hábitos que comprometen la seguridad corporativa.

Los ciberdelincuentes aprovechan el tráfico masivo en estas plataformas para desplegar ataques mediante páginas falsas y aplicaciones fraudulentas que prometen “contenido exclusivo”, pero que en realidad ocultan malware.

Cuando un colaborador accede a estos sitios desde equipos de trabajo, expone a la empresa a riesgos como el secuestro de sistemas, filtración de datos sensibles y extorsión, lo que puede derivar en la paralización de operaciones, pérdidas millonarias y un deterioro en la confianza de los clientes.

El peligro se incrementa cuando los empleados utilizan sus correos corporativos para registrarse en estas plataformas, pues el uso de contraseñas débiles o repetidas facilita el robo de credenciales y la suplantación de identidad.

De hecho, investigadores de Kaspersky han detectado credenciales corporativas filtradas en la dark web de personas que se inscribieron en sitios para adultos con sus cuentas laborales.

Lo más preocupante es que, pese a que más del 71% de los trabajadores en la región reconoce que usar equipos de oficina para fines personales compromete la seguridad de la empresa, ese conocimiento no se traduce en hábitos preventivos.

“Estamos ante un desafío de cultura organizacional en ciberseguridad. Las empresas deben fortalecerla para que sea la responsabilidad la que guíe el uso de las herramientas de trabajo”, señaló Claudio Martinelli, director general para Américas en Kaspersky.

Según el ejecutivo, separar la vida personal de los equipos de oficina es una medida de protección mutua que blinda a la empresa contra ataques y protege al empleado de amenazas que pueden escalar hasta la extorsión.

Para enfrentar este reto, los expertos recomiendan fortalecer las políticas de uso de activos corporativos, prohibiendo el registro en servicios externos con correos institucionales; establecer protocolos de protección de cuentas empresariales con contraseñas robustas, actualizaciones periódicas y autenticación multifactor; monitorear filtraciones de datos en la dark web con servicios de inteligencia de amenazas; implementar capacitación continua en ciberseguridad para todos los niveles de la organización; y adoptar soluciones avanzadas de protección de red que integren aprendizaje automático y defensa proactiva contra ataques sofisticados.

El informe concluye que la construcción de una cultura sólida de ciberseguridad es clave para que los colaboradores dejen de ser un blanco fácil y se conviertan en los principales protectores de su propia seguridad y la de la compañía.

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