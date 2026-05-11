El 11% de empleados en América Latina ve contenido para adultos en el trabajo

Un reciente estudio de Kaspersky reveló que el 11% de los empleados en América Latina visita sitios de contenido para adultos desde sus dispositivos laborales, una práctica que, aunque ha disminuido ligeramente frente al 13% registrado en 2018, sigue representando un riesgo significativo para las organizaciones de la región.

La investigación advierte que estas cifras podrían estar subdimensionadas, lo que refuerza la preocupación sobre la persistencia de hábitos que comprometen la seguridad corporativa.

Los ciberdelincuentes aprovechan el tráfico masivo en estas plataformas para desplegar ataques mediante páginas falsas y aplicaciones fraudulentas que prometen “contenido exclusivo”, pero que en realidad ocultan malware.

Cuando un colaborador accede a estos sitios desde equipos de trabajo, expone a la empresa a riesgos como el secuestro de sistemas, filtración de datos sensibles y extorsión, lo que puede derivar en la paralización de operaciones, pérdidas millonarias y un deterioro en la confianza de los clientes.

El peligro se incrementa cuando los empleados utilizan sus correos corporativos para registrarse en estas plataformas, pues el uso de contraseñas débiles o repetidas facilita el robo de credenciales y la suplantación de identidad.

De hecho, investigadores de Kaspersky han detectado credenciales corporativas filtradas en la dark web de personas que se inscribieron en sitios para adultos con sus cuentas laborales.