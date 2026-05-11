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Economía

Aspiración salarial en Panamá sube a $992 ante brecha de género

El sector de ventas lidera la demanda laboral con el 13.75% de los avisos publicados en el país.
El sector de ventas lidera la demanda laboral con el 13.75% de los avisos publicados en el país. Cedida | Infocuspix
Por
Mileika Lasso
  • 11/05/2026 14:11
El salario pretendido en Panamá creció 0.83% en abril , aunque los hombres siguen solicitando un 4.62% más que las mujeres en sus postulaciones

El mercado laboral panameño mostró señales de recuperación en las pretensiones económicas de los trabajadores durante el mes de abril. Por primera vez en lo que va del año 2026, el salario promedio requerido registró un incremento del 0.83%, situándose en $992, según el Reporte del Mercado Laboral de Konzerta. A pesar de este repunte mensual, el panorama general aún refleja los desafíos de la economía local, con un descenso acumulado del 7.10% en las aspiraciones salariales en el transcurso del año.

El análisis detallado por seniority muestra una dinámica mixta. Los roles de jefe o supervisor lideran las pretensiones con un promedio de $1,304, experimentando un leve aumento del 0.04%. Por su parte, el segmento senior y semi-senior fue el que más creció en abril, con un alza del 1.24% para ubicarse en $1,029.

En contraste, el sector junior fue el único que mostró una tendencia negativa en el mes, con una disminución del 0.20% en sus requerimientos económicos, promediando los $744. Para los jóvenes de entre 18 y 24 años, la cifra desciende a $730, representando este grupo casi el 19% de las postulaciones totales.

Brecha de género y áreas con mayor demanda

La disparidad salarial entre hombres y mujeres persiste en el país. Mientras que los hombres aspiran a un salario de $1,017, las mujeres sitúan su pretensión en $972, lo que marca una brecha del 4.62% a favor de los varones. No obstante, se observó una mejora en la participación femenina en niveles de experiencia intermedia, donde las mujeres concentran el 50.08% de las postulaciones.

En cuanto a las áreas con mayor movimiento, Ventas se consolida como el sector más dinámico, liderando tanto la oferta de las empresas (13.75%) como el interés de los buscadores de empleo (13.51%).

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