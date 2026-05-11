Aspiración salarial en Panamá sube a $992 ante brecha de género

La disparidad salarial entre hombres y mujeres persiste en el país. Mientras que los hombres aspiran a un salario de <b>$1,017</b>, las mujeres sitúan su pretensión en <b>$972</b>, lo que marca una brecha del 4.62% a favor de los varones. No obstante, se observó una mejora en la participación femenina en niveles de experiencia intermedia, donde las mujeres concentran el 50.08% de las postulaciones. En cuanto a las áreas con mayor movimiento, Ventas se consolida como el sector más dinámico, liderando tanto la oferta de las empresas (13.75%) como el interés de los buscadores de empleo (13.51%).