Fiscalía vincula a primer detenido del caso Lili Pink con red de empresas fachada en Colombia

La Fiscalía calcula que la presunta red habría permitido <b>mover más de 730.000 millones de pesos en operaciones relacionadas con lavado de activos</b>.Además, el proceso investiga <b>un posible enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones de pesos y maniobras de contrabando que superarían los 75.000 millones</b>.Como parte de las medidas cautelares, <b>las autoridades afectaron 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad en operativos realizados en distintas regiones del país</b>.La fiscal del caso aseguró que los verdaderos beneficiarios del dinero no aparecían formalmente dentro de las estructuras empresariales y que presuntamente se utilizaron 'chivos expiatorios' para ocultar a los responsables reales del negocio.