Multa de $218,000 a Piqué por usar información privilegiada en bolsa

Gerard Piqué y el empresario José Elías Navarro han sido sancionados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España por utilizar información privilegiada en una operación bursátil relacionada con las empresas Atrys Health y Aspy Global Services.

Según la CNMV, José Elías, que era consejero delegado y principal accionista de Aspy, informó de manera confidencial a Piqué sobre las negociaciones para que Atrys comprara la compañía. Con esa información aún no pública, el exjugador del FC Barcelona compró más de 104,000 acciones de Aspy el 19 de enero de 2021, invirtiendo alrededor de $261,600 (240,000 euros).

Días después, cuando la operación fue anunciada oficialmente al mercado, el precio de las acciones subió con fuerza. Piqué vendió entonces los títulos obteniendo un beneficio aproximado de $54,500 (50,000 euros) en apenas una semana.

La CNMV considera que esto constituye un caso de uso de información privilegiada, algo prohibido por la legislación bursátil porque altera la igualdad entre inversores. Por ello, impuso una multa de $218,000 (200,000 euros) a Piqué por comprar acciones teniendo acceso a datos confidenciales, y otra de $109,000 (100,000 euros) a José Elías por comunicar ilegalmente esa información reservada.

Las sanciones han sido calificadas como “muy graves”, el nivel más alto dentro del régimen sancionador del supervisor bursátil español, y todavía pueden ser recurridas ante la Audiencia Nacional.