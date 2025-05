Gerard Piqué y Clara Chía rompieron, ¿Otra infidelidad?

Ante los rumores en torno a que Gerard Piqué y Clara Chía rompieron, la periodista Adriana Dorronsoro, en el programa ‘Vamos a ver’ de Telecinco reveló que sí, que la pareja le puso fin a su relación.

Sin embargo, el diario español Marca investigó con fuentes muy cercanas a Piqué y aseguran que no se ha dado una ruptura de la pareja.

“Marca puede confirmar que la ruptura no se ha producido. Este diario se puso en contacto en fuentes muy cercanas al exjugador del Barcelona y desmintieron con rotundidad la noticia”, se lee en el portal del medio.

El texto añade que “desde el entorno de Gerard Piqué han dejado claro a Marca que la relación sigue viva y que el exfutbolista internacional continúa su noviazgo con Clara Chía”.

Adriana Dorronsoro afirmaba la mañana de este jueves, en ‘Vamos a Ver’ la supuesta ruptura: “Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”.

La periodista habló de un episodio que alimentó los rumores: “hace aproximadamente un mes, el exfutbolista del Barcelona fue visto en una heladería de Miami acompañado por una mujer pelirroja”.