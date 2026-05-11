Cepanim: MEF oficializa emisión, validación y redención de certificados

Para determinar el valor de cada Cepanim, primero se calcula el monto retenido correspondiente a la segunda partida del Décimo Tercer Mes. Para ello, se toman como referencia las cuotas reportadas a la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> entre abril y agosto de cada año laborado.Posteriormente, al monto retenido se le aplica un interés simple anual del 3% durante un período de 34 años, comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la <b>Ley 15 de 2017</b>.El decreto también establece que los Cepanim serán emitidos en cuatro períodos históricos diferentes: 1972-1974, 1975-1977, 1978-1980 y 1981-1983.Esto significa que una persona podrá recibir hasta cuatro certificados distintos, dependiendo de los años en los que registró cuotas ante la CSS.