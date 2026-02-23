Pago del Cepanim: requisitos y beneficiarios que pueden recibir el cobro en junio

La Ley No. 506 establece el mecanismo legal para el reconocimiento y pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes, una deuda que se remonta a 1983.La normativa faculta al <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> a programar el desembolso de estos intereses, calculados conforme a la tasa fijada en la ley y correspondientes a un período de 34 años, hasta la promulgación de la Ley 15.Para garantizar el cumplimiento del pago, la Contraloría General de la República emitirá <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificados de Pago Negociables por el Interés por Mora (Cepanim)</a></b>, documentos nominativos que no podrán ser gravados ni embargados y que podrán ser transferidos mediante endoso.El Banco Nacional de Panamá fungirá como agente de pago, realizando los desembolsos en balboas, mientras que el vencimiento de los certificados será definido por el MEF.Con esta disposición, el Estado busca saldar una obligación histórica con servidores públicos y trabajadores del sector privado, en cumplimiento de la legislación vigente.