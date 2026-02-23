Pago del Cepanim: requisitos y beneficiarios que pueden recibir el cobro en junio

La Ley No. 506 establece el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes, correspondiente al período 1972–1983, a favor de servidores públicos y trabajadores del sector privado. El desembolso está programado para junio de 2026.

De acuerdo con el artículo 6 de la normativa, en los casos en que el beneficiario haya fallecido, el derecho al cobro será transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un juicio de sucesión, lo que simplifica el trámite para las familias.

La ley fija un orden de prioridad para recibir el pago. En primer lugar, corresponde al cónyuge sobreviviente que no esté separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.

En ausencia de cónyuge o conviviente, el beneficio será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. Si no existiera un hijo encargado, el pago se distribuirá en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.