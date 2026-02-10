Pago del Cepanim a jubilados: ¿quiénes tienen derecho al desembolso?

La <b>Ley 506</b> al <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> para programar el pago de los intereses por mora generados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes, aplicando la tasa fijada en la norma. El cálculo cubre un período de <b>34 años</b>, desde <b>1983</b>, cuando se efectuó la retención, hasta la entrada en vigencia de la <b>Ley 15 de 2017</b>.Para asegurar el cumplimiento de este pago, la <b>Contraloría General de la República</b> emitirá <b>Certificados de Pago Negociables por el Interés por Mora (Cepanim)</b>, documentos nominativos que podrán ser transferidos mediante endoso. Estos certificados no estarán sujetos a impuestos ni a embargos, y su tenedor será reconocido como legítimo beneficiario.La normativa también establece que el <b>Banco Nacional de Panamá</b> será el encargado de efectuar los pagos, los cuales se realizarán en <b>balboas</b>. El <b>vencimiento final</b> de los Cepanim será definido por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la programación financiera del Estado.Con esta disposición, el Gobierno busca <b>resarcir una obligación pendiente por décadas</b> y dar cierre a un reclamo histórico vinculado al décimo tercer mes.Para conocer más detalles sobre la ley, <u><i><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/binrepository/ley-506-en-gaceta-oficial_181-12322327_20260115143658.pdf" target="_blank">ingrese aquí.</a></b></i></u>