Pago del Cepanim a jubilados: ¿quiénes tienen derecho al desembolso?

El Gobierno de Panamá realizará en junio de 2026 el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes, correspondiente al período 1972–1983, a favor de servidores públicos y trabajadores del sector privado, conforme a lo dispuesto en la Ley No. 506.

El artículo 6 de dicha normativa establece que, en caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho al cobro se transferirá a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión, lo que simplifica el trámite legal para las familias.

La ley también fija un orden de prioridad para recibir el pago. En primer lugar, el derecho corresponde al cónyuge sobreviviente que no esté separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.

En ausencia de cónyuge o conviviente, el beneficio será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. Si no existiera un hijo encargado, el pago se distribuirá en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.