La experiencia de élite: El auge de los paquetes de hospitalidad para el Mundial 2026

La fiesta más grande del fútbol está a poco meses de iniciar. La <a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Copa Mundial de la FIFA 2026 </a>será uno de los momentos más icónicos e importantes del año y muchos aficionados ya mueven sus fichas para poder asistir a esta gran celebración.Al ser uno de los momentos más emocionantes del año, la <b>FIFA por medio del sitio On Location </b>empiezan a gestionar con diferentes agencias del mundo para darle esa experiencia de categoría premium a los aficionados. La <b>Agencia Go2Travel</b> ha sido oficialmente designada para Panamá por parte de la FIFA para gestionar estos paquetes y sean el contacto oficial entre el el aficionado panameño y el ente deportivo.La agencia se encargará de ser el puente para que los fanáticos obtengan paquetes de hospitalidad a los partidos de Ghana, Croacia e Inglaterra. Los aficionados tendrán la oportunidad que vivir experiencias únicas con venta de entradas premium, con la modalidad de incluir servicios de cotización de vuelos, hospedajes, traslados y demás.