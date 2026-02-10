La experiencia de élite: El auge de los paquetes de hospitalidad para el Mundial 2026

La agencia se encargará de ser el puente para que los fanáticos obtengan paquetes de hospitalidad a los partidos de Ghana, Croacia e Inglaterra. Los aficionados tendrán la oportunidad que vivir experiencias únicas con venta de entradas premium, con la modalidad de incluir servicios de cotización de vuelos, hospedajes, traslados y demás.

Al ser uno de los momentos más emocionantes del año, la FIFA por medio del sitio On Location empiezan a gestionar con diferentes agencias del mundo para darle esa experiencia de categoría premium a los aficionados. La Agencia Go2Travel ha sido oficialmente designada para Panamá por parte de la FIFA para gestionar estos paquetes y sean el contacto oficial entre el el aficionado panameño y el ente deportivo.

La fiesta más grande del fútbol está a poco meses de iniciar. La Copa Mundial de la FIFA 2026 será uno de los momentos más icónicos e importantes del año y muchos aficionados ya mueven sus fichas para poder asistir a esta gran celebración.

En estos momentos los paquetes de hospitalidad oscilan entre los 3.500 y 7.500 dólares, todo dependiendo del aforo del estadio, el rival y la zona en la que se jugará el partido.

Valentina Rodríguez y Eduardo Valerio, quienes son los representantes por parte de Go2Travel, dieron detalles sobre estos paquetes de hospitalidad de cara al Mundial 2026.

“Las entradas de hospitalidad le darán una experiencia diferente al espectador. Uno puede llegar dos horas antes al partido y disfrutar de diferentes experiencias. Incluso los aficionados con este paquete entrarán por un sitio especial, no por una entrada general como los demás aficionados que asistan a los estadios”, dijo Rodríguez.

Por otra parte, Valerio enfatizó en que “somos gestores, estamos formalizados con la FIFA. Esta modalidad empezó a manejarse en el 2008 cuando entregaron las entradas de hospitalidad. Este Mundial es completamente diferente y los precios también”.

“Con este paquete está la posibilidad de tomarse fotos con exjugadores, tener experiencias de categoría premium. Incluso una vez finalizado el partido, el aficionado puede quedarse una hora en el lounge y seguir celebrando. También podemos ayudarlos a cotizar con los boletos aéreos”, precisó Valerio.

En la página web del sitio se podrán encontrar todos los detalles para adquirir los paquetes de hospitalidad, ya sea en Toronto con los partidos de Panamá contra Ghana y Croacia y en Nueva York cuando el equipo enfrente a Inglaterra.

Ambos coincidieron y resaltaron la importancia de contar con un FIFA ID, el cual es como un identificador para el ente deportivo en el que se precisa que el aficionado irá al estadio del país sede a ver el encuentro de su gusto.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá su pitazo inicial del 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio con la gran final que se disputará en el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos.