Beneficiarios del Cepanim según la Ley No. 506: Lo que debes saber

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 506, en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido, el derecho al cobro será transferido directamente a sus herederos, sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión, lo que permitirá agilizar el trámite y reducir la carga legal para las familias.La normativa establece un orden de prioridad para acceder al pago. En primer lugar, el derecho corresponde al cónyuge sobreviviente que no se encuentre separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.En ausencia de cónyuge o conviviente, el beneficio será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. Si no existiera un hijo en esa condición, el monto será distribuido en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.El Gobierno informó que el trámite para hacer efectivo el pago será gestionado por el ente pagador correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y eficiente.