PANAMÁ

Jubilados y pensionados cobrarán la segunda quincena desde el 19 de enero, según la CSS

Emiliana Tuñón
  • 18/01/2026 11:53
Los jubilados y pensionados de Panamá empezarán a recibir el pago correspondiente a la segunda quincena de enero, de acuerdo con el calendario oficial de desembolsos.

Según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS) los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de enero a partir del 19 de enero, informó la entidad responsable del desembolso.

Los primeros en percibir sus pagos serán los beneficiarios que reciben sus pensiones a través del sistema ACH, cuyos fondos estarán disponibles desde esa fecha. En tanto, los asegurados que cobran mediante cheques podrán retirarlos a partir del martes 20 de enero, según el calendario establecido.

Estado pagará intereses por mora del décimo tercer mes retenido

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el pago de los intereses por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983 es una obligación legal del Estado, respaldada por la Ley No. 727 de 2021 y un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El beneficio, dirigido a exservidores públicos y trabajadores del sector privado, se pagará mediante certificados negociables, transferibles y no embargables. La entrega está prevista para junio de 2026, a través de un proceso digital y gradual que dará prioridad a jubilados y adultos mayores.

