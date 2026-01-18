Jubilados y pensionados cobrarán la segunda quincena desde el 19 de enero, según la CSS

Según el calendario de la Caja de Seguro Social (CSS) los jubilados y pensionados de Panamá recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de enero a partir del 19 de enero, informó la entidad responsable del desembolso.

Los primeros en percibir sus pagos serán los beneficiarios que reciben sus pensiones a través del sistema ACH, cuyos fondos estarán disponibles desde esa fecha. En tanto, los asegurados que cobran mediante cheques podrán retirarlos a partir del martes 20 de enero, según el calendario establecido.