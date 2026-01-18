Jubilados y pensionados cobrarán la segunda quincena desde el 19 de enero, según la CSS

El ministro de Economía y Finanzas,<b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman"> Felipe Chapman</a></b>, informó que el pago de los intereses por mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983 es una obligación legal del Estado, respaldada por la Ley No. 727 de 2021 y un fallo de la Corte Suprema de Justicia.El beneficio, dirigido a exservidores públicos y trabajadores del sector privado, se pagará mediante certificados negociables, transferibles y no embargables. La entrega está prevista para junio de 2026, a través de un proceso digital y gradual que dará prioridad a jubilados y adultos mayores.