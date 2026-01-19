Ley 506 de Cepanim define quiénes tienen prioridad para cobrar intereses de beneficiarios fallecidos

El Gobierno de Panamá aprobó el pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983, medida que beneficiará tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 506, en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido, el derecho al cobro será transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión, lo que permitirá agilizar el trámite y reducir la carga legal para las familias.

La normativa establece un orden de prioridad para acceder al pago. En primer lugar, el derecho corresponde al cónyuge sobreviviente que no se encuentre separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.