Ley 506 de Cepanim define quiénes tienen prioridad para cobrar intereses de beneficiarios fallecidos

El Gobierno de Panamá aprobó el <b>pago de intereses por mora</b> derivados de la retención de la <b>segunda partida del décimo tercer mes</b> correspondiente al período comprendido entre <b>1972 y 1983</b>, medida que beneficiará tanto a <b>servidores públicos</b> como a <b>trabajadores del sector privado</b>.De acuerdo con lo establecido en el <b>artículo 6 de la Ley 506</b>, en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido, el derecho al cobro será <b>transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión</b>, lo que permitirá agilizar el trámite y reducir la carga legal para las familias.La normativa establece un <b>orden de prioridad</b> para acceder al pago. En primer lugar, el derecho corresponde al <b>cónyuge sobreviviente</b> que no se encuentre separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al <b>conviviente</b>, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.