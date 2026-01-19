  1. Inicio
PANAMÁ

Ley 506 de Cepanim define quiénes tienen prioridad para cobrar intereses de beneficiarios fallecidos

El cobro de intereses de fallecidos se regirá por la Ley 506
Por
Emiliana Tuñón
  • 19/01/2026 14:02
Tras años de espera, el Estado aprobó el pago de intereses del décimo tercer mes correspondiente a 1972-1983.

El Gobierno de Panamá aprobó el pago de intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al período comprendido entre 1972 y 1983, medida que beneficiará tanto a servidores públicos como a trabajadores del sector privado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 506, en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido, el derecho al cobro será transferido a sus herederos sin necesidad de iniciar un proceso de sucesión, lo que permitirá agilizar el trámite y reducir la carga legal para las familias.

La normativa establece un orden de prioridad para acceder al pago. En primer lugar, el derecho corresponde al cónyuge sobreviviente que no se encuentre separado de cuerpo ni divorciado mediante sentencia firme, o al conviviente, siempre que se trate de una unión de hecho debidamente comprobada.

En ausencia de cónyuge o conviviente, el beneficio será otorgado al hijo que demuestre haber estado a cargo del beneficiario. De no existir un hijo en esa condición, el monto será distribuido en partes iguales entre todos los hijos sobrevivientes.

El trámite para hacer efectivo el pago será gestionado por el ente pagador correspondiente, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, informó el Gobierno.

Pago de intereses del décimo tercer mes será mediante certificados negociables en junio 2026

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que el beneficio, establecido en la Ley 506, será cancelado mediante certificados negociables, transferibles, no embargables y exentos de impuestos. La entrega está prevista para junio de 2026 y se efectuará de manera digital y escalonada, dando prioridad a jubilados y adultos mayores.

