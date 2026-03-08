Aimée Lam Tunon: ‘El Pabellón de Panamá en Venecia debe ser una plataforma para todos’

Aimée Lam Tunon tiene la distinción de haber sido la impulsora y curadora del primer pabellón panameño en la Bienal de Venecia, en 2023 en la edición de Arquitectura. La exposición que presentó, titulada “Historias bajo el agua”, sembró los pilares para que Panamá se presentase de manera independiente en este evento de renombre global. Debo recalcar que, desde 2003, la curadora y arquitecta panameño-italiana Paola Pisanelli Nero asesoró y curó algunas participaciones de Panamá en el Pabellón del IILA (Instituto Italo-Latinomericano) de la Biennale. Esta institución presentaba oficialmente a artistas de los países latinoamericanos que no tenían un pabellón nacional. El Visitante conversó con Aimée Lam Tunon sobre cómo surgió ese primer pabellón de Panamá en la Bienal de Venecia, sus observaciones sobre la historia de la participación de Panamá en este acontecimiento y el legado intelectual, ético y curatorial de “Historias bajo el agua”.

¿Cuál es tu formación académica y tu experiencia profesional? ¿Cómo llegaste a interesarte en la curaduría?

Mi formación académica es en arquitectura. Desde mis inicios he sentido una necesidad profunda de entender el mundo y, por lo tanto, el espacio. La arquitectura ha sido un método para organizar esa información. Realicé mi licenciatura en la USMA y luego continué mis estudios en Londres, donde cursé una maestría en Spatial Performance and Design [Rendimiento Espacial y Diseño] en la Architectural Association y, más adelante, una maestría en Biodiseño en Central Saint Martins. El biodiseño, con su enfoque en diseñar con la naturaleza, transformó profundamente mi manera de ver el mundo. Empecé a entender que no existe una división real entre naturaleza y cultura. Ambas forman parte de un mismo flujo continuo de materia, información y transformación. A partir de ahí desarrollé mi enfoque profesional, al que llamo the poetics of nature [la poética de la naturaleza]. Se trata de una manera de entender el planeta como un sistema en constante recomposición. Desde allí nace mi interés en la curaduría, práctica que no solo organiza información, sino que construye marcos de interpretación y genera narrativas e imaginarios alternativos. Las realidades pueden leerse y contarse de múltiples maneras, y me interesa explorar cómo el diseño puede convertirse en una herramienta para dar forma a relatos significativos. Al final, las historias no solo explican el mundo, sino que nos permiten imaginar y construir los mundos que deseamos habitar.

¿Cómo surgió tu idea del primer Pabellón de Arquitectura en la Bienal de Venecia? ¿Y cómo se gestionó el apoyo institucional y particular?

Mis años en la Architectural Association en Londres me formaron para entender que plataformas como la Bienal de Venecia son espacios reales de pensamiento y discurso capaces de generar cambios en nuestras sociedades. En el AA, la Bienal no es una aspiración lejana, sino parte de la conversación cotidiana: un escenario donde las ideas que se debaten en la escuela encuentran su expresión pública. Sus exalumnos han sido curadores, directores y protagonistas de la Bienal durante décadas. Para quienes nos formamos allí, Venecia no es una meta, sino una continuación natural. De ahí nace el interés. Comencé a visitar cada edición desde 2015 y, año tras año, se hacía evidente que Panamá necesita tener su propio pabellón. Siempre fue mi meta y sueño ver a mi país representado oficialmente en ese escenario. Con el tiempo tomé la decisión de impulsar su participación como una iniciativa ciudadana. En muchos casos, los cambios culturales comienzan desde iniciativas independientes que trazan rutas nuevas y hacen posible lo que antes no existía. Inicié las gestiones directamente con la Biennale, que recibió la propuesta con entusiasmo y me orientó en los pasos necesarios. Desarrollé una propuesta curatorial de investigación y la presenté para su evaluación. Una vez aprobada, me acerqué al Ministerio de Cultura, que debía fungir como comisionado oficial. Fue un proceso complejo y, en algunos momentos, complicado. Costó que se comprendiera el valor de que Panamá se presentara con su propio pabellón en el escenario cultural más importante del mundo por primera vez desde 1895, año de su fundación. El Pabellón se materializó con un modelo de autogestión y financiamiento independiente. Conseguir los recursos en Panamá fue un proceso largo y desafiante, pero también permitió la construcción de un esfuerzo colectivo que se hizo posible gracias al compromiso de un equipo interdisciplinario, colaboradores, académicos, comunidades y personas que creyeron en la importancia de esta iniciativa. Esa misma dificultad confirmó la necesidad de llevar el proyecto adelante.

¿Crees que el Pabellón de Arquitectura y tu trabajo como curadora se han representado cabalmente en el material divulgativo en torno al Pabellón de Panamá en la Bienal de Arte de Venecia?