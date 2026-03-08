Aimée Lam Tunon: ‘El Pabellón de Panamá en Venecia debe ser una plataforma para todos’

El proyecto curatorial del Primer Pabellón de Panamá en la Bienal de Arquitectura de esta institución, titulado 'Stories from Beneath the Water' [Historias bajo el agua], examinó las transformaciones territoriales y sociales producidas por la construcción del Canal, con especial atención a los procesos de división, control y borramiento histórico que afectaron a comunidades y paisajes del antiguo territorio de la Zona del Canal.Más que una exposición sobre el pasado, el proyecto proponía una reflexión sobre la memoria: la necesidad de reconocer historias desplazadas, voces invisibilizadas y territorios ausentes de los relatos oficiales. Desde esa perspectiva, la manera como se construye y comunica la historia del propio pabellón adquiere una relevancia particular.Impulsamos el Pabellón como una iniciativa independiente de carácter público y cultural. Fue un esfuerzo ciudadano que permitió abrir por primera vez un espacio para Panamá dentro de esta plataforma internacional y contribuir al desarrollo del sector a largo plazo.Por ello, considero fundamental que se entienda como un proceso colectivo al servicio del país y de su comunidad cultural. Al tratarse de un precedente donde antes no existía una estructura consolidada, resulta esencial que su origen y las condiciones que hicieron posible su realización se documenten y se transmitan con claridad. La construcción de memoria institucional es, en este sentido, una responsabilidad cultural.En algunos casos recientes, la participación de Panamá no se ha comunicado con la debida precisión. Más allá de mi esfuerzo personal, esto plantea una cuestión de rigor histórico y de transparencia institucional. El hecho de que la historia del propio pabellón se haya narrado de forma imprecisa resulta aún más problemático si consideramos que el proyecto inaugural abordaba precisamente los riesgos del borramiento y la importancia de preservar la memoria. Sabemos que cuando las historias se omiten, parte de esa memoria colectiva se pierde y, con ella, la base de nuestra identidad cultural.Como primer intento, también iniciamos un proceso de exploración: buscamos demostrar que Panamá podía tener una participación nacional en la Bienal de Venecia. Desde el inicio, nuestra intención fue establecer un precedente para que quienes vengan después puedan aprovechar y fortalecer, entendiendo esta primera participación como un punto de partida para el desarrollo futuro de la presencia cultural de Panamá en la Bienal. Compartimos la experiencia acumulada —desde los procesos curatoriales hasta los contactos institucionales y logísticos necesarios para hacer posible la participación— con un espíritu de continuidad y construcción colectiva.A medida que Panamá empieza a formalizar su participación, es crucial que elaboremos formas de selección y curaduría a través de procesos abiertos, claros y competitivos, que aseguren una verdadera diversidad de opiniones y un cambio real de puntos de vista.La existencia de una convocatoria pública por sí sola no garantiza su apertura. Para que un concurso cumpla verdaderamente su función, necesitamos bases, criterios de evaluación y jurados claros, independientes y representativos del sector cultural. De lo contrario, el proceso puede reducirse a una formalidad administrativa.En casos recientes, aunque abrimos convocatorias dirigidas a artistas, dejamos fuera de procesos abiertos de selección las decisiones curatoriales. Esto limita la diversidad de enfoques que pueden dar forma al proyecto curatorial, que es precisamente el marco conceptual que orienta la participación nacional.En muchos países, como el Reino Unido, instituciones culturales como el British Council gestionan convocatorias públicas abiertas para seleccionar el equipo curatorial del pabellón nacional. De este modo, establecen criterios claros de evaluación y fomentan la participación de distintas voces del sector, renovando las perspectivas curatoriales en cada edición y fortaleciendo la legitimidad de la representación nacional.Si con el primer pabellón abrimos ese camino, el reto para las futuras participaciones será enriquecerlo y ampliarlo. De este modo, la presencia de Panamá en la Bienal puede formar parte de un esfuerzo cultural más amplio en el que distintas disciplinas y generaciones contribuyan a construir una representación diversa y sostenida en el tiempo. No debemos entender el pabellón como un espacio restringido, sino como una plataforma de todos y para todos: una oportunidad para mostrar la riqueza cultural del país ante el mundo y, al mismo tiempo, fortalecer nuestro propio ecosistema creativo.El autor es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA).