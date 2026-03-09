Policía Nacional recaptura a Carlos Antonio Liguas Toribio tras fugarse de La Joyita

El Ministerio de Gobierno (Minigob), a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, informó que unidades de la Policía Nacional lograron recapturar al privado de libertad Carlos Antonio Liguas Toribio, quien se había evadido del centro penitenciario La Joyita.

De acuerdo con el informe oficial, la recaptura se dio tras un rápido operativo de seguridad desarrollado por los estamentos policiales.

El privado de libertad, que se mantenía detenido por el delito de lesiones personales, fue ubicado y aprehendido en el área de Tanara, en la provincia de Panamá, específicamente en el sector de Panamá Este, corregimiento de Pacora.

Las autoridades reiteraron que continúan reforzando las acciones de seguridad y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar este tipo de incidentes dentro del sistema penitenciario.