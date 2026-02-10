‘En el presupuesto sí hay recursos para los albergues’: ministro Chapman contradice a la Senniaf

En una contundente aclaración sobre la situación financiera de los centros de atención infantil en el país, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, desestimó las recientes afirmaciones de la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) sobre una supuesta escasez de fondos. Según el titular del MEF, tras una revisión técnica de las partidas, se ha constatado que la institución cuenta con el capital necesario para operar. “Yo fui a ver el presupuesto y tienen muchos recursos”, afirmó Chapman, subrayando que el problema no radica en la falta de asignación, sino en la administración de estos. El ministro señaló que, históricamente, el sector público maneja presupuestos robustos en comparación con el tamaño del país y del sector privado, pero que a menudo estos recursos se pierden por “irresponsabilidad” o falta de pericia en su ejecución.

Gestión vs. escasez

El jefe de las finanzas públicas enfatizó que la clave para resolver la crisis en los albergues, como el caso recientemente cuestionado en Tocumen, no es solicitar más dinero, sino aplicar rigor administrativo. “Lo importante ahí es reforzar la gestión y contar con la destreza administrativa. En economía hay una máxima que se llama la asignación de los recursos escasos, y eso aplica a todos los países”, explicó Chapman, haciendo un llamado a la creatividad y disciplina institucional. El ministro invitó a la opinión pública y a las autoridades a revisar los informes de los últimos 10 a 15 años para verificar la millonaria inversión que el Estado ha destinado a la niñez, la cual calificó como una prioridad absoluta. No obstante, fue enfático al deslindar responsabilidades sobre el destino final de esos fondos: “El uso de los recursos a los albergues es algo que se le debe preguntar al Senniaf”.

Una reunión fructífera sin el MEF