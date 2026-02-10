‘En el presupuesto sí hay recursos para los albergues’: ministro Chapman contradice a la Senniaf

En una contundente aclaración sobre la situación financiera de los centros de atención infantil en el país, <b><a href="/tag/-/meta/felipe-chapman">el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman,</a></b> desestimó las recientes afirmaciones de <b><a href="/tag/-/meta/senniaf-secretaria-nacional-de-ninez-adolescencia-y-familia">la dirección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)</a></b> sobre una supuesta escasez de fondos. Según el titular del MEF, tras una revisión técnica de las partidas, se ha constatado que la institución cuenta con el capital necesario para operar.<i><b>'Yo fui a ver el presupuesto y tienen muchos recursos'</b></i>, afirmó Chapman, subrayando que el problema no radica en la falta de asignación, sino en la administración de estos. El ministro señaló que, históricamente, el sector público maneja presupuestos robustos en comparación con el tamaño del país y del sector privado, pero que a menudo estos recursos se pierden por 'irresponsabilidad' o falta de pericia en su ejecución.