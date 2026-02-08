  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Senniaf recuerda que toda visita a albergues debe coordinarse previamente y cumplir protocolos de protección

De acuerdo con la institución, estos recorridos forman parte de las acciones de supervisión que se han venido realizando desde diciembre.
De acuerdo con la institución, estos recorridos forman parte de las acciones de supervisión que se han venido realizando desde diciembre. Foto: @Senniafpanama
Por
Laura Chang
  • 08/02/2026 09:02
La aclaración surge tras la visita realizada la mañana del pasado jueves por integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) reiteró que toda visita a albergues para niños, niñas y adolescentes debe cumplir con protocolos específicos orientados a garantizar el bienestar, la seguridad y la confidencialidad de la población atendida.

La aclaración surge tras la visita realizada la mañana del pasado jueves por integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la cual —según la entidad— se desarrolló con normalidad y conforme a los procedimientos establecidos.

De acuerdo con la institución, estos recorridos forman parte de las acciones de supervisión que se han venido realizando desde diciembre, cuando también se efectuaron inspecciones a albergues privados ubicados en Santiago, Coclé y Chiriquí, como parte del seguimiento a los servicios que se brindan a menores bajo protección estatal.

Durante la jornada en Tocumen, los comisionados estuvieron acompañados por la directora general de SENNIAF, la Dra. Ana Fábrega, y sostuvieron intercambios con el personal técnico y administrativo del centro para verificar la atención ofrecida y el cumplimiento de los estándares de protección vigentes.

La entidad recordó que, conforme al Decreto Ejecutivo N.° 404 del 30 de octubre de 2020, los albergues se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo.

Es decir que toda visita debe coordinarse previamente mediante el envío de un listado de visitantes —que incluya nombre, cargo e identificación— con el fin de realizar las verificaciones correspondientes y evitar cualquier forma de exposición de los casos.

Estas medidas, explicó SENNIAF, buscan reforzar la protección integral de los menores y asegurar que los procesos se desarrollen bajo controles adecuados.

A la vez, la institución reiteró que mantiene sus puertas abiertas al acompañamiento y la colaboración de las entidades del Estado y de todos los actores que deseen sumar esfuerzos por la niñez y adolescencia panameña, siempre en estricto apego a los protocolos de protección.

Lo Nuevo