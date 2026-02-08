Senniaf recuerda que toda visita a albergues debe coordinarse previamente y cumplir protocolos de protección

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF) reiteró que toda visita a albergues para niños, niñas y adolescentes debe cumplir con protocolos específicos orientados a garantizar el bienestar, la seguridad y la confidencialidad de la población atendida.

La aclaración surge tras la visita realizada la mañana del pasado jueves por integrantes de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional al Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, la cual —según la entidad— se desarrolló con normalidad y conforme a los procedimientos establecidos.

De acuerdo con la institución, estos recorridos forman parte de las acciones de supervisión que se han venido realizando desde diciembre, cuando también se efectuaron inspecciones a albergues privados ubicados en Santiago, Coclé y Chiriquí, como parte del seguimiento a los servicios que se brindan a menores bajo protección estatal.

Durante la jornada en Tocumen, los comisionados estuvieron acompañados por la directora general de SENNIAF, la Dra. Ana Fábrega, y sostuvieron intercambios con el personal técnico y administrativo del centro para verificar la atención ofrecida y el cumplimiento de los estándares de protección vigentes.

La entidad recordó que, conforme al Decreto Ejecutivo N.° 404 del 30 de octubre de 2020, los albergues se rigen por disposiciones específicas de funcionamiento y resguardo.

Es decir que toda visita debe coordinarse previamente mediante el envío de un listado de visitantes —que incluya nombre, cargo e identificación— con el fin de realizar las verificaciones correspondientes y evitar cualquier forma de exposición de los casos.

Estas medidas, explicó SENNIAF, buscan reforzar la protección integral de los menores y asegurar que los procesos se desarrollen bajo controles adecuados.

A la vez, la institución reiteró que mantiene sus puertas abiertas al acompañamiento y la colaboración de las entidades del Estado y de todos los actores que deseen sumar esfuerzos por la niñez y adolescencia panameña, siempre en estricto apego a los protocolos de protección.