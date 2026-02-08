Takaichi gana las elecciones de la Cámara Baja del Parlamento de Japón

El gran perjudicado de la cita electoral parece ser la nueva Alianza Reformista Centrista, unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito (exsocio de coalición del PLD pero que abandonó su alianza tras la elección de Takaichi como líder). Entre ambos lograrían solo entre 37 y 91 escaños, muchos menos de los 172 que ostentaban antes del adelanto electoral.Está por ver ahora si la coalición gobernante logrará superar los 310 escaños (dos tercios de la cámara) que le permitirían aprobar proyectos de ley rechazados por la Cámara Alta, donde el PLD e Ishin están en minoría, una condición indispensable para reformar la Constitución.