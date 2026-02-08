Operativo ‘De vuelta a clases’: Acodeco realizará inspecciones para vigilar precios y útiles escolares

Con el propósito de resguardar la economía de las familias y asegurar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pondrá en marcha, después de los carnavales, el operativo nacional “De vuelta a clases”.

La jornada incluirá un aumento en las inspecciones a comercios dedicados a la venta de útiles, uniformes y artículos escolares.

Durante las verificaciones, los funcionarios comprobarán que el listado de productos escolares exentos del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) del 7% esté visible para el público, que los precios anunciados coincidan con los registrados en los sistemas de cobro y que la publicidad cumpla con lo establecido en la Ley 45 de 2007.