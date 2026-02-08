Operativo ‘De vuelta a clases’: Acodeco realizará inspecciones para vigilar precios y útiles escolares

La entidad recordó que en esta temporada se incrementan las compras por el inicio del año lectivo, por lo que exhortó a los consumidores a conocer sus derechos y realizar adquisiciones informadas.Entre las recomendaciones, la Acodeco reiteró que útiles, libros y uniformes escolares están exonerados del <b>ITBMS</b> durante todo el año. Asimismo, aclaró que ningún centro educativo puede obligar a los padres de familia a comprar en un comercio específico, ya que los colegios solo pueden indicar características como color o tipo de tela.<b>También aconsejó comparar precios en distintos establecimientos, apoyándose en los monitoreos disponibles en la página web institucional, exigir y revisar la factura para verificar que no se cobre el impuesto en productos exentos y leer detenidamente cualquier contrato relacionado con servicios educativos antes de firmarlo.</b>