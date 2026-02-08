  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Operativo ‘De vuelta a clases’: Acodeco realizará inspecciones para vigilar precios y útiles escolares

Operativo ‘De vuelta a clases’: Acodeco realizará inspecciones para vigilar precios y útiles escolares
Cedida
Operativo ‘De vuelta a clases’: Acodeco realizará inspecciones para vigilar precios y útiles escolares
Por
Deborah Peña
  • 08/02/2026 10:01
La jornada incluirá un aumento en las inspecciones a comercios dedicados a la venta de útiles, uniformes y artículos escolares.

Con el propósito de resguardar la economía de las familias y asegurar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pondrá en marcha, después de los carnavales, el operativo nacional “De vuelta a clases”.

La jornada incluirá un aumento en las inspecciones a comercios dedicados a la venta de útiles, uniformes y artículos escolares.

Durante las verificaciones, los funcionarios comprobarán que el listado de productos escolares exentos del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) del 7% esté visible para el público, que los precios anunciados coincidan con los registrados en los sistemas de cobro y que la publicidad cumpla con lo establecido en la Ley 45 de 2007.

La entidad recordó que en esta temporada se incrementan las compras por el inicio del año lectivo, por lo que exhortó a los consumidores a conocer sus derechos y realizar adquisiciones informadas.

Entre las recomendaciones, la Acodeco reiteró que útiles, libros y uniformes escolares están exonerados del ITBMS durante todo el año. Asimismo, aclaró que ningún centro educativo puede obligar a los padres de familia a comprar en un comercio específico, ya que los colegios solo pueden indicar características como color o tipo de tela.

También aconsejó comparar precios en distintos establecimientos, apoyándose en los monitoreos disponibles en la página web institucional, exigir y revisar la factura para verificar que no se cobre el impuesto en productos exentos y leer detenidamente cualquier contrato relacionado con servicios educativos antes de firmarlo.

Lo Nuevo